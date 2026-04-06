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Sánchez pide el cese "inmediato" de los ataques "intolerables" contra FINUL y el respeto a la integridad de Líbano

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes el cese inmediato de los ataques "intolerables" de los que ha sido objeto la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), en la que participa un contingente español, así como el respeto de la integridad de este país, después de que Israel haya lanzado una operación militar en respuesta a ataques por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Así lo ha hecho tras hablar por teléfono con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, con el fin de "expresarle el apoyo y la solidaridad de España", según ha informado en un mensaje en redes sociales.

"Líbano no ha elegido esta guerra y su soberanía e integridad territorial deben ser respetadas", ha reclamado Sánchez, después de que el Ejército israelí haya avanzado posiciones en el sur de este país en el marco de su ofensiva contra Hezbolá tras los ataques del partido-milicia en apoyo a Irán.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha querido poner una vez más de relieve la "labor encomiable" que están llevando a cabo los más de 650 efectivos españoles que participan en FINUL, después de que los ataques sufridos por la misión de la ONU hayan dejado tres 'cascos azules' indonesios muertos.

"Los ataques contra la misión de paz de Naciones Unidas son intolerables y deben cesar de inmediato", ha puntualizado el presidente del Gobierno.

En la misma línea se había expresado previamente el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, ha reconocido que actualmente "la situación más preocupante con mucha diferencia" en el conflicto en Oriente Próximo es la de Líbano por los "bombardeos indiscriminados" que dejan víctimas civiles y los ataques contra la FINUL. "Exigimos una investigación de lo que está ocurriendo", ha sostenido en cuanto a estas últimas acciones.

Así las cosas, ha pedido a Israel que "detenga este ataque" dado que "Líbano es un país soberano, con un gobierno que estaba comprometido en el momento del inicio del ataque de Israel (...) con garantizar la seguridad, con poderse desplegar en el sur para garantizar también la seguridad de Israel".

Albares ha esgrimido que "la historia ya demuestra que ese sueño de Israel de construir una zona de seguridad en Líbano lo único que hace es agravar la situación de seguridad también de Israel". Tras cada invasión israelí, "lo que ha surgido es un Líbano y, por lo tanto, un vecino de Israel más inestable, con una población chií más radicalizada, con un Hezbolá reforzado", ha advertido.

EXIGE EL "FIN INMEDIATO" DE LA GUERRA

Más tarde, Pedro Sánchez ha hablado con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, el Rey Abdalá II de Jordania y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, con quienes ha compartido el deseo de un Oriente Próximo "próspero y en paz".

En un mensaje en 'X', el jefe del Ejecutivo ha informado de la conversación que ha mantenido con los tres líderes, al tiempo que ha advertido de que "una escalada del conflicto supondrá un devastador retroceso global". "España exige el fin inmediato de esta guerra", ha añadido.

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