Rui Borges cree que el Sporting puede hacer algo diferente y extraordinario en 'Champions'

Lisboa, 6 abr (EFE).- El entrenador del Sporting, Rui Borges, opinó este lunes que su equipo puede "seguir haciendo algo diferente y extraordinario" en la Liga de Campeones, donde nunca se ha clasificado para unas semifinales.

Así lo señaló en la rueda de prensa previa al partido de mañana, martes, de ida de cuartos de final contra el Arsenal en el Estadio de Alvalade, en Lisboa.

Para ello, Borges considera que los verdiblancos deben concentrarse más en el aspecto colectivo que en el individual.

"La concentración y el rigor deben ser aun mayores en estos partidos. Este equipo (el Arsenal), ante la más mínima distracción nuestra, hace mella", añadió el técnico de los 'leones', quien aseguró no tener un plan específico para frenar al antiguo goleador del Sporting, el sueco Viktor Gyökeres, quien este martes volverá a Alvalade.

Los de Mikel Arteta llegan a la ida tras la derrota en la final de la Copa de la Liga y la eliminación en los cuartos de la Copa de Inglaterra, lo que, según Borges, "dificulta más" el trabajo del Sporting.

"Vienen dolidos por la eliminación, más concentrados y más rigurosos", describió el técnico portugués.

Tras el partido de mañana, el Sporting y el Arsenal volverán a verse las caras el día 15 en el Emirates Stadium de Londres para la vuelta. EFE