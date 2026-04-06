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Rufián celebra que España "trabaje más que nunca", pero avisa que la precariedad y la vivienda acabarán con el Gobierno

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El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aplaudido este lunes que en España "trabaje más gente nunca" pero ha insistido en que la precariedad y la vivienda acabarán llevándose por delante al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras conocerse que la Seguridad Social registró el mejor marzo de su historia, tras ganar 211.510 afiliados, superándose por primera vez los 22 millones de ocupados, como así lo ha adelantado el propio Sánchez, Rufián ha celebrado este dato en tanto que "evidentemente es bueno".

Ahora bien, el representante de ERC, cuyo partido es socio habitual del Ejecutivo de coalición, ha subrayado que además de que trabaje "más gente nunca", sería "aún mejor" que la gente pudiera "pagarse una casa y llenar la nevera".

"¿De qué sirven los grandes datos si el aceite lleva alarma?", ha planteado en un comentario publicado en su perfil de la red social 'X' y recogido por Europa Press, en el que ha concluido que la precariedad y el problema de la vivienda "se llevarán por delante a este Gobierno".

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