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Rufián asegura que "la precariedad y la vivienda se llevarán por delante a este Gobierno"

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Barcelona, 6 abr (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha felicitado este lunes de los datos del paro conocidos hoy pero ha abogado por acometer otras medidas económicas y ha augurado que, si no se adoptan, "la precariedad y la vivienda se llevarán por delante a este Gobierno".

La Seguridad Social ha registrado un nuevo récord, con 21.882.147 afiliados, tras sumar un incremento histórico para un mes de marzo, con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería, que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

Según los datos proporcionados este lunes por los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, en términos desestacionalizados se han superado, por primera vez, los 22 millones de afiliados (22.010.532 ocupados) al aumentar en 80.274 en el último mes.

"Trabaja más gente que nunca y eso evidentemente es bueno", dice Rufián en un mensaje en las redes sociales, aunque puntualiza que "sería aún mejor si la gente pudiera pagarse una casa y llenar la nevera".

Rufián se pregunta, en este sentido, "¿de qué sirven los grandes datos si el aceite lleva alarma?" en los supermercados para evitar robos, por lo que propone tomas medidas para que la precariedad y la falta de vivienda no hagan caer al Ejecutivo. EFE

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