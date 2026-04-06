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Rueda, sobre los juicios del caso Kitchen y Ábalos: "Si hay culpables, que caiga el peso de la ley sobre ambos"

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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha aseverado, respecto a los juicios del caso Kitchen y contra el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, que "de haber culpables y de acreditarse delitos", debe "caer el peso de la ley sobre los dos casos".

Ambos procesos arrancan esta semana. Este lunes, el juicio en la Audiencia Nacional sobre la supuesta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del 'caso Gürtel'.

Y ya este martes, el Tribunal Supremo acogerá el procedimiento contra el exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Preguntado por este extremo durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta de este lunes, el líder de Gobierno gallego ha matizado que, en el caso de la Kitchen, se enjuicia a personas de un gobierno "que ya hace tiempo que no lo es". Mientras que el caso de Ábalos, "se enjuicia a personas que, aunque ya no están en el Gobierno, vincula a otras del Ejecutivo, empezando por el presidente".

Más allá de esto, ha aseverado que quien tiene que hablar "es la justicia". "Si hay culpables y se acreditan delitos, que caiga el peso de la ley sobre los dos casos", ha afirmado.

Con todo, también ha indicado que "lo que no vale" es la actitud de determinados responsables políticos, "incluso del Gobierno", a los que ha acusado de "hablar mucho de uno para que no se hable de otro".

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