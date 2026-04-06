Ramón Enríquez, tras un año de baja: "Ha sido bonito ver la emoción de la gente"

Málaga, 6 abr (EFE).- El centrocampista Ramón Enríquez, que reapareció el pasado sábado en el encuentro de la jornada trigésima cuarta de LaLiga Hypermotion ante el Deportivo (1-1) en el estadio de Riazor, después de algo más de un año lesionado, ha destacado que "ha sido bonito ver la emoción de la gente, de los compañeros".

"Solo puedo dar las gracias. Estoy encantado de volver a estar con ellos de nuevo", ha apuntado el futbolista canterano en declaraciones facilitadas por el Málaga después de que cayera lesionado de gravedad con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con afección del menisco en el partido de la pasada temporada en el Almería Stadium (2-2) disputado el 1 de marzo de 2025.

El futbolista granadino salió al césped del estadio de Riazor en el minuto 75 en sustitución de su compañero Juanpe Jiménez, con 1-1 en el marcador, y ofreció un buen nivel en un partido muy exigente en lo físico.

"Ha sido en lo personal un día bonito, muy especial por volver con los compañeros a vivir esas sensaciones dentro del campo", dijo el centrocampista de 24 años, quien admitió que fue un día el pasado sábado "muy bonito" que va "a recordar durante mucho tiempo por todo el trabajo que ha habido detrás".

"Por suerte ya estoy aquí en la parte importante de la temporada, y con muchas ganas de afrontarla. Me he visto bien, físicamente me he sentido bien, volviendo a coger sensaciones. Es el principio y a seguir sumando. Me he acordado de mis allegados. De mi pareja, mi familia y amigos", ha destacado.

Las bajas de los centrocampistas Dani Lorenzo y Carlos Dotor, ambos por lesión, y del mediocentro Izan Merino, por sanción, abren la opción de que pueda contar con minutos en el enfrentamiento de este sábado ante Las Palmas en el estadio de La Rosaleda. EFE

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