Puente cuestiona que Fernández Díaz no haya ido a la cárcel por Kitchen e ironiza: Se ve que aquí no hay riesgo de fuga

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aprovechado este lunes su perfil en 'X' para cuestionar que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz no haya estado ni un sólo día en la cárcel pese a que piden para él 15 años por su implicación en la denominada 'Operación Kitchen'.

Puente ha publicado este comentario en la citada red social el mismo día en que la Audiencia Nacional comienza a juzgar la presunta operación de espionaje que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible que tuviera sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del 'caso Gürtel'.

"Le piden 15 años, pero de momento no ha pasado ni un día a la sombra. Se ve que aquí no hay riesgo de fuga", ha criticado Puente, que viene a comparar veladamente la situación de Fernández Díaz con la de José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia porque el Tribunal Supremo aprecia "alto riesgo de fuga".

Y el titular de Transportes no sólo ha censurado que el exministro del Interior no haya pasado aún por prisión, sino que además goce de "los parabienes de esa prensa fustigadora que reserva para él una columna semanal donde pontifica sobre lo malo que es el sanchismo --ha añadido--. País que diría Forges".