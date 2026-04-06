Podemos evidencia con su silencio el malestar por el pacto con IU y Sumar en Andalucía

Sol Carreras

Madrid, 6 abr (EFE).- Podemos guarda silencio desde que el pasado viernes se hiciera público el acuerdo con IU y Sumar para ir en coalición en las próximas elecciones andaluzas, un pacto que supone un giro en la estrategia de los morados y que ha generado malestar en el partido por el resultado de la negociación.

Ningún alto cargo de Podemos se ha pronunciado públicamente desde la difusión del acuerdo, el pasado viernes, y el partido no ha celebrado su habitual rueda de prensa de los lunes en su sede de Madrid para analizar la actualidad política.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se limitó a colgar el viernes en su cuenta de la red social X el mensaje del hasta ahora candidato del partido a la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, justificando el pacto.

"Los órganos de Podemos Andalucía han refrendado el acuerdo con Por Andalucía. El pueblo andaluz quería unidad de la izquierda y hoy es una realidad. Por mi parte, absoluta generosidad. La prioridad es pensar y hablar de lo que importa a la gente: sanidad, el empleo y la vivienda", decía el diputado andaluz de Podemos.

El silencio de Podemos es un síntoma claro del malestar que afecta al partido tras el pacto para ir junto a IU y Sumar en las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo.

Un malestar que quedó reflejado en la nota de prensa de Podemos Andalucía, que el pasado viernes destacó su "generosidad y responsabilidad" al aceptar ir en coalición, pese a señalar que el pacto "no refleja el peso político" de la formación.

Podemos ocupará el número uno de la lista de Por Andalucía en Jaén y el segundo puesto de la candidatura por Sevilla, que lidera el candidato de la coalición y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

El único que se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión ha sido uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, que este lunes en una charla en RNE ha dicho que hay mucha gente del partido que estos días está "indignada" por el resultado.

"El acuerdo muy generoso con Podemos no es, no va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo parlamento andaluz", ha asegurado.

En su opinión, este cambio de estrategia de Podemos, que desde finales de 2023 tenía vetado al partido Movimiento Sumar en cualquier tipo de coalición, es una "renuncia" puntual que servirá a los morados para preparar el terreno en futuras elecciones.

"En la política muchas veces hay que hacer renuncias. Muchas veces, como se dice en el lenguaje militar, hay que entregar una plaza para después decir: bueno, ahora vamos a ver la próxima que viene, ha declarado.

Precisamente, la duda ahora es si Podemos estará dispuesto a ir en coalición con Sumar en futuras citas electorales, como las generales, previstas en 2027, tras haber optado por ir en solitario en otros comicios celebrados este año, como las elecciones autonómicas de Aragón y las de Castilla y León.

El hecho de que Podemos se quedara sin representación en ambos parlamentos autonómicos ha podido influir en la decisión de levantar su veto a Sumar en Andalucía.

Pero también el hecho de que la dirección de Podemos en esta comunidad autónoma era favorable a ir en coalición con Por Andalucía, de cuyo grupo parlamentario forman parte actualmente los morados.

Para las elecciones generales, la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, expresó su voluntad de encabezar una candidatura de izquierdas.

Y este lunes Pablo Iglesias ha hablado de la posibilidad de articular un "tándem" electoral formado por Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que precisamente van a protagonizar juntos una charla el próximo jueves en Barcelona.

"Yo creo que sobre esa base, sobre la base de hacer algo nuevo que ilusione, con dirigentes que ilusionen y, sobre todo, garantizando que la gente pueda participar, yo creo que la izquierda en el Estado español tiene opciones de jugar un papel muy importante", ha dicho. EFE