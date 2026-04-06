Pablo Durán renueva con el Celta hasta 2028

Vigo, 6 abr (EFE).- El Celta anunció este lunes la renovación del delantero Pablo Durán hasta el 30 de junio de 2028.

El atacante gallego vive su segunda temporada en el primer equipo, al que llegó de la mano de Claudio Giráldez desde el filial, con el que se comprometió en el verano de 2022 tras destacar en el Compostela.

“Su trayectoria es el reflejo del esfuerzo, trabajo y sacrificio que enorgullecen al Celta y que pone el foco en el talento de la casa”, destacó la entidad celeste en un comunicado de prensa.

A lo largo de este curso, y a pesar de sufrir varias lesiones, Pablo Durán acumula más de 1.500 minutos, en los que suma 5 tantos y 2 asistencias entre LaLiga, Copa del Rey y Liga Europa.

“Sus cualidades físicas y ambición deportiva lo convierten en un jugador con una gran proyección dentro del esquema de Claudio Giráldez. Trabajador, constante y comprometido, Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo, identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta”, destacó el club. EFE

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