Espana agencias

Pablo Durán renueva con el Celta hasta 2028

Guardar

Vigo, 6 abr (EFE).- El Celta anunció este lunes la renovación del delantero Pablo Durán hasta el 30 de junio de 2028.

El atacante gallego vive su segunda temporada en el primer equipo, al que llegó de la mano de Claudio Giráldez desde el filial, con el que se comprometió en el verano de 2022 tras destacar en el Compostela.

“Su trayectoria es el reflejo del esfuerzo, trabajo y sacrificio que enorgullecen al Celta y que pone el foco en el talento de la casa”, destacó la entidad celeste en un comunicado de prensa.

A lo largo de este curso, y a pesar de sufrir varias lesiones, Pablo Durán acumula más de 1.500 minutos, en los que suma 5 tantos y 2 asistencias entre LaLiga, Copa del Rey y Liga Europa.

“Sus cualidades físicas y ambición deportiva lo convierten en un jugador con una gran proyección dentro del esquema de Claudio Giráldez. Trabajador, constante y comprometido, Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo, identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta”, destacó el club. EFE

dmg/ism

Últimas Noticias

El Principado llevó a cabo un control "insuficiente e inadecuado" en la mina de Cerredo

Infobae

Podemos evidencia con su silencio el malestar por el pacto con IU y Sumar en Andalucía

Infobae

Landa: "Contento con la crono, he estado con los mejores"

Infobae

Vecino y Aspas se entrenan en día libre para llegar a Friburgo

Infobae

Santander supera los 32 grados, la temperatura más alta del país

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 40 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 40 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

La UE entra en modo ahorro por el bloqueo de Ormuz y busca una solución conjunta: España apuesta por impuestos a las energéticas y Francia teme un shock de precios

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

ECONOMÍA

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Los fabricantes españoles de fertilizantes advierten del cierre de plantas productivas si la guerra en Irán continúa

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados a la rehabilitación de una vivienda en zona rural destinada al alquiler en la Renta de 2026 si vives en Castilla y León

La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”