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Ousmane Camara (Castellón) alcanza su décimo gol en la victoria ante el Granada

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Madrid, 6 abr (EFE).- El delantero guineano del Castellón Ousmane Camara logró este lunes su décimo gol del curso en la victoria de su equipo por 3-2 ante el Granada, un duelo en el que Jorge Pascual firmó los dos tantos del conjunto andaluz y ya suma nueve en esta liga.

El otro partido que se disputó este lunes, el Sporting de Gijón se impuso por 1-0 a la Real Sociedad B con un gol de Gaspar Campos, que acumula cuatro en la presente edición de LaLiga Hypermotion.

-- Clasificación tras la disputa de la 34ª jornada:

- Con 21 goles: Arribas (8p) (Almería)

- Con 17 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 16 goles: Chupe (2p) (Málaga)

- Con 14 goles: Carlos Fernández (3p) (Mirandés)

- Con 13 goles: Gorka Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (6p) (Sporting Gijón)

- Con 12 goles: Fuentes (Córdoba); Villalibre (Racing Santander)

- Con 11 goles: Embarba (2p) (Almería); Marcos Fernández (Ceuta); Martón (3p) (Eibar); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 10 goles: Jefté (3p) (Albacete); Camara (GUI) (Castellón); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña).

- Con 9 goles: David González (4p) (Burgos); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Jorge Pascual (1p) (Granada); David Larrubia (Málaga).

- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Cala (3p) (Castellón); Adrián Niño (1p) (Málaga); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Ochieng (KEN) (Real Sociedad); Dani Gómez (1p) (Zaragoza)

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete), Leo Baptistao (BRA) (Almería); Cerdá y Villahermosa (1p) (Andorra); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (1p) (Cultural); José Arnáiz (Granada); Ale García y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Gelabert (1p) (Sporting); Kodro (BIH) (Zaragoza)

- Con 6 goles: Min-su (KOR) (Andorra); Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Iñigo Vicente (Racing Santander); Peter Federico (DOM), Chuki (1p) y Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 5 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO), Suero (1p) y Brignani (ITA) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Manu Fuster (Las Palmas); Alex Millán y Melero (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Javi Hernández (Mirandés); Guliashvili (GEO); Astiazaran (Real Sociedad B).

- Con 4 goles: Alex Muñoz (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Curro (2p), Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Barri (Castellón); Matos (Ceuta); Mario Soriano, Stoichkov y Mulattieri (ITA) (Deportivo); José Corpas (2p) y Arbilla (Eibar); Sielva (2p) y Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB), Miyashiro (JPN) y Enrique Clemente (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CIV) (Leganés); Dani Lorenzo y Jauregi (2p) (Málaga); (Málaga); Peio Canales (Racing); Gaspar Campos (Sporting); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) y Álex Rubio (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA), Lopy y Nico Melamed (SEN) (Almería); Jastin (POR) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Doué (FRA), Jakobsen (DEN), Pablo Santiago (Castellón); Sergi Guardiola, Diego Bri y Carracedo (3p) (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Madariaga y Jon Bautista (Eibar); Alcaraz, Lama y Pablo Sáenz (Granada); Pulido (Huesca); Roberto López, Diawara (GUI), Oscar Plano y Cissé (GUI) (Leganés); Rafa Bauza (Mirandés); Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche y Lazo (Albacete); Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech y Molina (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL) y Roger Martí (Cádiz); Mabil (AUS) y Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Requena e Isma Ruiz (Córdoba); Paco Cortés y y Tresaco (Cultural); Luismi Cruz, Villares, Nsongo Bil (CAM), Quagliata (ITA) y Barcia (Deportivo); Adu Ares (Eibar); Faye (SEN) y Sola (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Álvaro Carrillo, Dani Ojeda, Liberto y Daniel Luna (COL) (Huesca); Iván Gil, Mika Mármol y Estanis (Las Palmas); Naim García (Leganés); Einar, Lobete y Joaquín Muñoz (Málaga); Unax (Mirandés); Javi Castro, Manex Lozano y Le Normand (FRA) (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas y Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón, Sebas Moyano y Bakis (TUR) (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Imanol García y Martí Vilà (Andorra); Morante y Lizancos (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Jorge More, Diarra (MLI) y Arribas (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez, Ronaldo (BRA) y Lucas Alcázar (Castellón); Konrad (USA), Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p), Aboubacar Bassinga (CIV) y Manu Sánchez (Ceuta); Kevin Medina, Trilli, Vilarrasa, Rubén Alves, Carlos Isaac, Goti y Percan (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic y Thiago Ojeda (ARG) (Cultural); Escudero, Lucas Noubi (BEL) y Altimira (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Ángel Pérez y Portillo (Huesca); Barcia, Pejiño, Kirian, Viera (1p), Cristian Gutiérrez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña, Asué (GEQ) y Juan Cruz (ARG) (Leganés); Murillo, Ochoa (IRL), Montero y Dotor (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica y Maras (SRB) (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mantilla (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres y Juric (CRO) (Valladolid); Bazdar (BIH), Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV), Jawad El Yamiq (MAR) y Rober (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); Kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza); Dawda Camara (MAU) (Cádiz contra el Valladolid); Eneko Satrústegui (Cultural, contra el Huesca); Luengo (Burgos, contra Albacete); Carlos Hernández (Ceuta, contra el Eibar). EFE

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