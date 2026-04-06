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Montero dice que mandó los "mensajes cariñosos" a Ábalos cuando no sabía su "situación"

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Madrid, 6 abr (EFE).- La secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a las elecciones del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, ha dicho este lunes que envió "mensajes cariñosos" al exministro de Transportes José Luis Ábalos cuando no conocía su "situación" en la investigación de presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de la covid, en 2020.

En una entrevista en RNE recogida por EFE, la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha asegurado que sus mensajes de wasap con el exministro, publicados por 'El Mundo', son "cariñosos", entre "compañeros" de partido y "no tienen nada que ver con el caso mascarillas" que desde este martes juzga el Tribunal Supremo.

Preguntada por la publicación de estos mensajes así como otros de los ministros Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Yolanda Díaz, ha asegurado que sus wasaps son "mensajes cariñosos en un momento en el que no se conocía la situación de esta persona".

Así, ha subrayado que el Gobierno supo de la situación de Ábalos "en el momento en el que empezó a ser investigado".

La candidata ha asegurado que a cualquier ciudadano se le podrían encontrar mensajes que "sacados de contexto" podrían ser objeto de "interpretación", pero ha incidido en que los suyos con Ábalos "tienen toda la lógica" porque tienen que ver "con las relaciones personales de compañeros de partido".

Ha resaltado que los mensajes publicados, uno en el que Ábalos le felicita por su nombramiento como vicesecretaria general del PSOE y otro en el que Montero le recuerda los días "aciagos" de la pandemia y asegura que le tiene en su "alma", responden a esa lógica personal y "no tienen interés" público.

Además ha incidido en que no se ha encontrado "absolutamente nada" ni en esta correspondencia ni el resto de la investigación que involucre a otros miembros del Gobierno con el caso de las mascarillas, en el que también se juzga al asesor de Ábalos, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama.

Montero ha defendido la actuación del Gobierno y del PSOE ante la supuesta implicación de Ábalos en este caso y ha reconocido que los casos de corrupción "producen un enorme desasosiego" a la sociedad, pero, ha dicho, "lo importante es cómo se combaten".

Preguntada también por el juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen que comienza este lunes en la Audiencia Nacional, ha asegurado que se trata de un caso "gravísimo" porque los populares utilizaron "las instituciones del Estado" para su "interés".

En ese sentido, ha considerado que este caso va más allá de la corrupción porque se "manipuló" y se "instrumentalizó" a la policía para "fabricar pruebas" contra el "adversario político" y ha mostrado su deseo porque se conozca la verdad durante el juicio. EFE

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