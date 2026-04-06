Míchel: "Hemos hecho un partidazo"

Girona, 6 abr (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha celebrado tras el triunfo de este lunes contra el Villarreal (1-0) que el equipo ha hecho "un partidazo" porque "hemos hecho las cosas perfectas en ataque y en defensa" y ha firmado uno de los mejores encuentros de la temporada.

"La primera parte ha sido increíble con y sin la pelota. En la segunda han dado un paso adelante, pero hemos defendido muy bien. No hemos recibido chuts a portería de un equipazo", ha destacado.

El entrenador rojiblanco ha añadido que "el trabajo no está hecho, pero es un partido que debe darnos energía para continuar haciendo las cosas bien y poder llegar a los 42 puntos lo antes posible".

Míchel ha señalado que este equipo tiene "un mérito de la leche" porque ha conseguido "darle la vuelta" a la situación del inicio de la temporada, con derrotas como la de la segunda jornada contra el propio Villarreal (5-0).

En este sentido el entrenador ha reconocido que en ese momento veía al Girona "roto" y "mal" porque era "un equipo perdedor" y ha reivindicado la capacidad de sufrimiento y de lucha de la plantilla.

"Ahora dependemos de nosotros mismos. Tener la sartén por el mango a falta de ocho jornadas es una bendición", ha concluido. EFE

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