Más de 130 pequeños terremotos en Tenerife en nuevo capítulo de actividad sísmica

Santa Cruz de Tenerife, 6 abr (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional ha detectado un nuevo episodio de actividad sísmica bajo Las Cañadas del Teide, en Tenerife, donde ha contabilizado desde el pasado viernes 131 eventos de naturaleza híbrida en forma de pulsos, con pequeña energía, acompañados por señales de baja frecuencia.

De esa cantidad total de terremotos, el IGN ha localizado de forma manual 31 eventos, cuyas magnitudes oscilan entre los 0,4 y 1,6 mbLg, a profundidades comprendidas entre los 5 y los 18 kilómetros.

El primer evento fue registrado el 3 de abril a las 22:47 horas y la actividad ha continuado de forma intermitente con eventos hasta el momento, detallan las fuentes del IGN, que recalcan que esta actividad no presenta un patrón repetitivo en forma de enjambres como la actividad observada desde febrero.

Además, ninguno de estos últimos eventos ha sido sentido por la población.

El IGN detalla que este tipo de actividad compuesta por eventos sísmicos híbridos acompañados de señales de largo periodo (eventos LP) no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

Recuerda, por lo demás, que como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual los parámetros más destacados. EFE