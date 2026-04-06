Martes, 7 de abril de 2026

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. Con la liga prácticamente perdida, sin la Copa del Rey eliminado por el Albacete y derrotado en la Supercopa de España, el Real Madrid dispara en la Liga de Campeones su penúltima bala para ganar un título en un clásico del fútbol europeo, ante el Bayern Múnich, en el que Arbeloa afronta un examen de primer nivel que puede decidir su futuro.

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TENIS MONTECARLO

Redacción Deportes. El español Carlos Alcaraz, número uno mundial y defensor del título, y el italiano Jannik Sinner, segundo del ránking y que acaba de encadenar los títulos de Indian Wells y Miami, debutan este martes en el ATP Masters 1.000 de Montecarlo respectivamente contra el argentino Sebastián Báez y el francés Ugo Humbert.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Lisboa. El Sporting de Portugal vuelve a estar en los cuartos de la Liga de Campeones 43 años después y sueña con alcanzar por primera vez las semifinales de la mano de su nuevo delantero estrella, el colombiano Luis Suárez, ante un Arsenal que afronta este martes (21.00) la ida una eliminatoria clave para calibrar el nivel de nervios de la plantilla y sus opciones para no volver a quedarse sin saborear plata.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. Tres días después de la victoria azulgrana en el Metropolitano, el Barcelona y Atlético de Madrid ultiman este martes su puesta a punto para volver a enfrentarse el miércoles, esta vez en el Spotify Camp Nou y en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ruedas de prensa de los entrenadores, Hansi Flick y Diego Simeone, y un jugador de cada plantilla.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. Los cuatro clubes españoles de la Euroliga disputan este martes sus encuentros correspondientes de la trigésima quinta jornada: el Real Madrid viaja a El Pireo para cruzarse con el Olympiacos griego en un duelo entre el segundo y el tercero; el Valencia Basket, cuarto, recibe a EA7 Emporio Armani Milán, decimotercero; el Barça, octavo, al Panathinaikos ateniense, séptimo; y el Kosner Baskonia, antepenúltimo, al Maccabi Tel Aviv israelí, undécimo.

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BALONCESTO LIGA DE CAMPEONES

Badalona (Barcelona). El Asisa Joventut tiene la obligación de ganar este martes (19.30) al AEK Atenas en el Olímpic de Badalona para forzar el tercer partido de la serie que determinaría qué equipo se llevaría el billete para la fase final de la Liga de Campeones FIBA.

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. Además, última hora de los partidos del miércoles Galatasaray-La Laguna Tenerife y Alba Berlín-Unicaja.

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BÁDMINTON CAROLINA MARÍN

Huelva. Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en Rio de Janeiro 2026, tres veces campeona del mundo y en siete ocasiones de Europa, recibe este martes en Huelva, su ciudad natal, un homenaje en el que comparece ante los medios por primera vez tras anunciar a través de las redes sociales su retirada el pasado 26 de marzo.

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CICLISMO ITZULIA

Redacción Deportes. Un recorrido de 164,9 kilómetros en Navarra entre Pamplona y Astitz marca la segunda etapa de la Itzulia Basque Country o Vuelta ciclista al País Vasco, con un puerto de segunda categoría al principio, dos de tercera entre medias y uno de primera en la parte final.

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AGENDA INFORMATIVA

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BADMINTON

- Carolina Marín recibe en Huelva, su ciudad natal, un homenaje tras anunciar su retirada el pasado 26 de marzo (10:00. Pabellón Diego Lobato de Huelva). (FOTO) (VÍDEO)

- Campeonatos de Europa de bádminton, en Huelva (hasta 12).

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BALONCESTO

- Euroliga. 36ª jornada: Olympiacos-Real Madrid (20.25), Valencia Basket-Emporio Milán (FOTO) (20:30), Barça-Panathinaikos (FOTO) (20:30) y Kosner Baskonia-Maccabi Tel Aviv (FOTO) (20:30).

- Liga de Campeones. Cuartos de final. Segundo partido (al mejor de tres) (FOTO): Asisa Joventut-AEK Atenas (19.30).

. Última hora de los partidos Galatasaray-La Laguna Tenerife y Alba Berlín-Unicaja.

- Copa FIBA Europa. Última hora de los partidos de vuelta de las semifinales Surne Bilbao Basket-Szombathely y UCAM Murcia-PAOK.

- Madrid. Alfonso Reyes presenta su libro 'Huevos fritos con patatas' (19.00. FNAC Callao. Preciados 28).

- NBA: Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves y Washington Wizards-Chicago Bulls (01.00), Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks y Toronto Raptors-Miami Heat (01.30), Boston Celtics-Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans-Utah Jazz (02.00), Golden State Warriors-Sacramento Kings (04.00), Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (04.30) y Phoenix Suns-Houston Rockets (05.00).

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CICLISMO

- Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (hasta 11). 2ª etapa: Pamplona-Astitz 164,9 km.

- Previa del Gran Premio de la Escalda, que se disputa el miércoles con un recorrido de 202 km entre Terneuze y Schote.

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FÚTBOL

- Liga de Campeones (cuartos de final, ida) (FOTO). Crónica y vestuarios del Real Madrid-Bayern Múnich (21:00) y crónica del Sporting de Portugal-Arsenal (21:00).

. Previas de los partidos Barcelona-Atlético de Madrid y París Saint Germain-Liverpool.

. Barcelona. Entrenamiento a las 11.00 y rueda de prensa a las 13.00 en la ciudad deportiva. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

. Atlético de Madrid. Entrenamiento a las 11.00 en Majadahonda y rueda de prensa a las 20.00 en el Camp Nou. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

. París Saint Germain. Rueda de prensa a las 13.00 en su ciudad deportiva. (FOTO) (VÍDEO)

. Liverpool. Rueda de prensa a las 19.30 en el Parque de los Príncipes. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga Europa (cuartos de final, ida). Previa del Braga-Betis.

. Betis. Rueda de prensa a las 18.15 y entrenamiento a las 19.00 en Braga (estadio). (FOTO)

. Braga. Rueda de prensa a las 13.00 en el estadio. (FOTO)

- Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, comparece ante los medios tras dar el viernes la lista de convocadas para los partidos de la selección española contra Inglaterra y Ucrania de la fase de clasificación para el Mundial (12.30. Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol). (FOTO) (VÍDEO)

- Copa Libertadores. 1ª jornada de la fase de grupos.

- Copa Sudamericana. 1ª jornada de la fase de grupos.

- Copa de Campeones de la CONCACAF. Cuartos de final, ida: Nashville-Club América y Los Ángeles FC-Cruz Azul

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GOLF

- Masters. Ruedas de prensa de Jon Rahm (16.00 CET) y Scottie Scheffler (21.00 CET).

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12). (FOTO)

- Torneo WTA 500 de Linz (Austria) (hasta 12).

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WATERPOLO

- Copa del Mundo. Grupo B de la División 1, en Alejandrópolis (Grecia) (y 8): España-Croacia (14.30).

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