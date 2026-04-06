María Pérez da nombre a la pista de atletismo del Estadio de la Juventud de Granada

Granada, 6 abr (EFE).- La pista de atletismo del Estadio de la Juventud de Granada lleva desde este lunes el nombre de la atleta María Pérez, campeona olímpica en París 2024 y cuatro veces campeona mundial en la disciplina de marcha.

La atleta ha participado esta tarde en el acto junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, para quien la iniciativa rinde homenaje a "una deportista excepcional que ha labrado una trayectoria desde el esfuerzo, la constancia y el compromiso.

María Pérez, natural de Orce (Granada), representa, ha dicho, los valores más nobles del deporte: "Es ejemplo de superación personal, disciplina diaria y capacidad de convertir el talento en excelencia".

Su nombre, que quedará ya ligado a la pista de atletismo del Estadio de la Juventud de Granada, será "una fuente de inspiración para quienes la pisen cada día con ilusión y con sueños por cumplir", ha manifestado la consejera.

En las pistas de este estadio, concebido también como un espacio de encuentro, formación y convivencia, se practica deporte base y se celebran eventos juveniles y deportivos de ámbito local y provincial accesibles a toda la ciudadanía.

Para Del Pozo, "no hay mejor manera de conectar pasado, presente y futuro que unir una instalación moderna con el ejemplo vivo de una deportista andaluza y granadina de élite" como María Pérez.

El Estadio de la Juventud de Granada acogerá el próximo 3 de junio el 'Meeting Internacional Andalucía Challenger 2026', incluido en el calendario mundial, una competición que incluye doce pruebas con requisitos de participación internacional (mínimo de nacionalidades y atletas por prueba). EFE.

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