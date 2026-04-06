Landa: "Contento con la crono, he estado con los mejores"

Bilbao, 6 abr (EFE).- Mikel Landa (Soudal Quick Step), decimoctavo clasificado en la crono inaugural de la Itzulia disputada en Bilbao, celebró el hecho de haber estado "entre los rivales directos de la general", con la excepción del vencedor y primer líder, el francés Paul Seixas, quien aventajó en 55 segundos al corredor alavés.

"Estoy contento con la crono porque he conseguido estar en el entorno de los mejores, y eso es importante. Esta semana me estoy encontrando bien y he mantenido esa línea en el inicio de la Itzulia. No era una crono fácil de gestionar y estoy contento con cómo me he encontrado", señaló Landa en la meta de Bilbao.

El líder del Soudal no se mostró sorprendido por el triunfo de Paul Seixas, la joya del ciclismo francés, de 19 años, primer líder.

"No, no me ha sorprendido, ya ha demostrado mucho esta temporada y el año pasado y bueno. Esperaba que algún favorito estuviese ahí arriba, si no era él sería Del Toro o Ayuso", comentó.

Un buen comienzo para Landa, quien llega motivado a la Itzulia, dispuesto a pelear por una etapa y por un puesto destacado en la general.

"Queda toda la semana y hay muchas bonificaciones en juegos, muchos favoritos. Yo creo que puede ser una carrera abierta. Me gusta mucho la etapa de mañana, en Aralar, y me gusta la de Bergara porque me trae buenos recuerdos, he entrenado mucho por ahí y también me motiva especialmente", detalló Landa.

Para el ciclista de Murgia será difícil lograr una plaza en el podio, pero pretende estar con los grandes de la general.

"Quiero estar entre los mejores en la general, pero hay corredores muy buenos. Será difícil estar en el podio, pero bueno, día a día veremos qué va pasando", concluyó. EFE

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