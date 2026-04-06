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LaLiga condena los insultos y amenazas al Sevilla tras su derrota

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Madrid, 06 abr (EFE).- LaLiga condena los insultos y amenazas registrados tras la derrota del Sevilla FC ante el Real Oviedo (1-0), el domingo en la jornada 30 de Primera División, cuando varios aficionados increparon e insultaron a jugadores, directivos y empleados del equipo hispalense, a la salida de la ciudad deportiva, tras regresar de la capital asturiana.

En un comunicado, la patronal del fútbol profesional anunció que emprenderá acciones legales por lo ocurrido: “LaLiga va a proceder a denunciar los graves hechos producidos en el día de ayer en Sevilla, así como otros de los que ha tenido conocimiento, ejercitando las acciones oportunas por las vías jurisdiccionales competentes y colaborando con las autoridades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la identificación de los responsables”.

El encuentro, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, concluyó con victoria por 0-1 del conjunto asturiano. Con este resultado, el Sevilla encadena tres derrotas consecutivas y se sitúa en la decimoséptima posición con 31 puntos, a solo dos de los puestos de descenso. Por detrás están el Elche CF (29 puntos), el Levante UD (26) y el propio Real Oviedo (24).

"La discrepancia, la exigencia y el descontento pueden formar parte del fútbol. Las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte, el señalamiento personal y cualquier forma de hostigamiento o amedrantamiento, no tienen cabida ni en el deporte ni en una sociedad democrática", responde LaLiga en un comunicado.

"Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LaLiga actúa y actuará", concluyó el organismo. EFE

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