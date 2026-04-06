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Laia Font suma en suelo su segunda medalla en la Copa del Mundo de El Cairo

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Redacción Deportes, 6 abr (EFE).- La española Laia Font añadió a su palmarés una medalla más en la Copa del Mundo de El Cairo de gimnasia artística, la de bronce en la prueba de suelo, la primera que consigue en este aparato en su carrera.

Font, que había sido segunda en la ronda clasificatoria, logró una calificación de 12.900 puntos (5.300 de dificultad y 7.600 de ejecución) y se quedó a apenas 0.066 del que habría sido su segundo oro en esta Copa del Mundo, después del que obtuvo en salto en la jornada del domingo.

El primer puesto fue para la china Qinqin Ke, con 12.966 puntos, y el segundo para la panameña Hillary Heron, con 12.933. La española, de 19 años, ya había conseguido una medalla esta temporada en la Copa del Mundo de Antalya, en la prueba de salto, que fue también de bronce.

Font, además, disputó la final de la barra de equilibrio, a la que se había clasificado con la sexta mejor marca. En ese caso, no pudo sumar un nuevo metal, ya que terminó con 11.700, muy lejos de las posiciones de podio.

En categoría masculina, el único representante español en las finales de este lunes fue Thierno Diallo, en las barras paralelas. El ejercicio de Diallo fue valorado con 5.300 puntos de dificultad y 8.133 de ejecución para un total de 13.433, que le sirvieron para terminar en séptima posición.

En la jornada del domingo, hubo representación española en tres finales. En salto femenino, la misma Font consiguió la primera medalla de oro de su vida en Copa del Mundo, con una puntuación de 13.533. Ray Zapata, en suelo masculino, fue cuarto (13.933), a solo 0.067 del tercer puesto. Por último, Pau Jiménez terminó octavo en la final de anillas (13.066 puntos). EFE

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