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La Abogacía del Estado pide dejar de ser considerada responsable civil en el caso Kitchen

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San Fernando de Henares (Madrid), 6 abr (EFE).- La Abogacía del Estado ha pedido que se le retire al Estado la condición de responsabilidad civil en el caso Kitchen por no haber constado como tal en el auto de apertura de juicio oral, lo que le ha impedido presentar un escrito de defensa invocando las correspondientes alegaciones al respecto.

En este juicio, la Abogacía del Estado está personada como acusación y a la vez la Fiscalía Anticorrupción dirige su acusación contra la Administración General del Estado en concepto de responsable civil subsidiario.

En este punto, la abogada del Estado ha planteado como cuestión previa que se le retire la condición de responsable civil ante una posible vulneración del derecho de defensa y del principio acusatorio, dado que en ningún momento se le ha hecho un llamamiento formal para presentar escrito de defensa, ya que no constaba como responsable civil en el auto de apertura de juicio oral.

De ser aceptada esta cuestión por el tribunal que juzga desde este lunes el caso Kitchen, la Administración General del Estado dejaría de figurar como responsable civil subsidiario respecto de los delitos presuntamente cometidos al poner en marcha este operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas con uso de fondos reservados.EFE

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