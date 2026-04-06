Joao Fonseca vence a Diallo y avanza a la segunda ronda en Montecarlo

Redacción Deportes, 6 abr (EFE).- El tenista brasileño Joao Fonseca ganó este lunes al canadiense Gabriel Diallo por 6-2 y 6-3 y confirmó su presencia en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, en la que se medirá con el francés Arthur Rinderknech.

El número 40 del ránking ATP empezó con buenas sensaciones en su debut en el torneo y se deshizo de Diallo (36) por un claro 6-2 y 6-3 en una hora y veintisiete minutos.

De esta manera, el brasileño accede a los dieciseisavos de final del torneo, en los que se medirá a Rinderknech (27), que eliminó al ruso Karen Kachanov (14), decimoquinto cabeza de serie, por 7-5 y 6-2. EFE