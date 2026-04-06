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Ingresa en prisión tras golpear hasta dejar inconsciente a un anciano para robarle en Andújar

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Un hombre de 35 años ha ingresado en prisión acusado de haber golpeado hasta dejar inconsciente a un anciano en Andújar (Jaén) al que asaltó por detrás para robarle todas sus pertenencias. El detenido supuestamente sorprendió por la espalda al anciano, que sufrió empujones y diversos puñetazos hasta que lo dejó inconsciente en el suelo.

Según ha informado la Policía Nacional, varios testigos alertaron de lo ocurrido en una calle situada en las inmediaciones de la Comisaría. Con los datos aportados por los testigos, y el visionado de cámaras, se estableció un dispositivo para localizar al autor del robo y de la agresión que llevaba una ropa y unas zapatillas muy características.

Finalmente fue localizado en la estación de autobuses de Andújar. Tras identificarlo y a cachearlo, se le intervinieron diversos objetos y el dinero que supuestamente le había sustraído a la víctima, por lo que se procedió a su detención.

El detenido había llegado a Andújar procedente de un pueblo de Córdoba con el objetivo de elegir a una víctima para robarle sus pertenencias. Al detenido le constan numerosos antecedentes por hechos similares, por lo que los investigadores se atribuyen el moverse por distintos puntos de la geografía española, para asaltar a personas vulnerables y marcharse rápidamente a otra localidad para evitar ser detenido.

Tras pasar a disposición judicial, desde el juzgado se decretó su ingreso en prisión al tener en cuenta "la brutalidad de los hechos, la edad e indefensión de la víctima", así como los numerosos antecedentes por hechos similares.

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