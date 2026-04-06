Espana agencias

Independiente Rivadavia recibe a Bolívar en su debut en competiciones internacionales

Guardar

Buenos Aires, 6 abr (EFE).- El Independiente Rivadavia argentino recibirá este martes al Bolívar boliviano por el Grupo C de la Copa Libertadores en un partido que marcará su estreno en competiciones internacionales.

El encuentro se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza desde las 19.00 hora local (22.00 GMT) con el arbitraje del chileno José Cabero.

La 'Lepra mendocina', como es conocido, tendrá un día histórico al estrenarse en una competencia de la Conmebol, tras haber logrado en 2025 la Copa Argentina, su primer título local, que le otorgó una plaza para esta edición de la Libertadores.

La localía del equipo argentino se mudará durante sus partidos en el torneo internacional desde el estadio Bautista Gargantini al Malvinas Argentinas, que posee las características reglamentarias exigidas para el torneo.

Independiente Rivadavia llega a este partido como líder de la zona B del Torneo Apertura del fútbol argentino, con 26 unidades, tras haber ganado ocho de los doce encuentros disputados hasta la fecha.

El equipo mendocino ha logrado mantener buena parte de la plantilla que se coronó en noviembre pasado ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina 2025, con el colombiano Sebastián Villa como máxima figura.

Tras coquetear con un traspaso a algunos de los clubes más importantes del país, Villa optó por quedarse a jugar la Libertadores con el conjunto mendocino y forma una peligrosa dupla delantera junto a Fabrizio Sartori, goleador del equipo en la actual temporada con cinco anotaciones.

Por su parte, el Bolívar llega envalentonado al duelo en Mendoza tras haber comenzado con una goleada (5-2 ante Real Oruro) su participación en el campeonato de Primera División boliviano, con un triplete del experimentado centrodelantero uruguayo Martín Cauteruccio y un gran rendimiento de los extremos Jhon Velásquez y Braian Oyola.

En esta nueva participación en el máximo torneo continental, el conjunto boliviano apunta a repetir el buen nivel mostrado en la Copa Sudamericana 2025, en la que cayó en una reñida serie de cuartos de final ante el Atlético Mineiro brasileño.

El Grupo C de la Libertadores está integrado, además, por el Deportivo La Guaira venezolano y el Fluminense brasileño, que chocarán este martes Caracas en el mismo horario. EFE

Últimas Noticias

Àlex Moreno e Iván Martín, novedades en Girona para recibir a un Villarreal que repite 11

Infobae

Un equipo español logra criopreservar por primera vez larvas de medusa

Infobae

Amaiur Sarriegi, mejor jugadora del mes de marzo en la Liga F

Infobae

Carolina Marín será homenajeada en Huelva el día de las finales de los Europeos

Infobae

El PP volverá a citar a la esposa de Cerdán en la comisión Koldo "a la mayor brevedad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ante el tráfico en carretera, las motos se imponen en 2026: las matriculaciones suben un 40% en el mes de marzo

Ante el tráfico en carretera, las motos se imponen en 2026: las matriculaciones suben un 40% en el mes de marzo

Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 40 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

La UE entra en modo ahorro por el bloqueo de Ormuz y busca una solución conjunta: España apuesta por impuestos a las energéticas y Francia teme un shock de precios

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

ECONOMÍA

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Los fabricantes españoles de fertilizantes advierten del cierre de plantas productivas si la guerra en Irán continúa

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados a la rehabilitación de una vivienda en zona rural destinada al alquiler en la Renta de 2026 si vives en Castilla y León

La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”