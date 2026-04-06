Hoy será noticia. Martes, 7 de abril

JUICIO ÁBALOS

Arranca el juicio al exministro Ábalos por presunta corrupción en contratos de mascarillas

Madrid (EFE).- El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020.

El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre. Se trata del primer juicio del caso Koldo -que tiene más piezas en la Audiencia Nacional-, en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, una pena inferior a los 30 años que solicitan las acusaciones populares que lidera el PP.

JUICIO KITCHEN

El juicio Kitchen a la cúpula de Interior de Rajoy prosigue con más cuestiones previas

Madrid (EFE).- Este martes se retoma, de nuevo con cuestiones previas, el juicio del caso Kitchen que analiza una presunta operación parapolicial ordenada supuestamente por la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos comprometedores en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.

Al tiempo que en el Tribunal Supremo empezará el juicio de las mascarillas contra un exministro del PSOE, José Luis Ábalos, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) volverá a sentarse por segundo día consecutivo en el banquillo Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en el gabinete de Mariano Rajoy que enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía.

TIEMPO BORRASCA

El Gobierno declarará este martes nuevas zonas gravemente afectadas por las borrascas

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará el martes la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil para varias comunidades autónomas, tras los daños provocados por las recientes borrascas, según ha anunciado este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Torres ha explicado este lunes durante una visita al municipio grancanario de Valsequillo que la medida abarcará aquellos daños materiales, personales, privados y públicos en distintos puntos del país por las lluvias de los últimos meses, a saber Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.

FRAUDE PLATAFORMAS

A juicio una red acusada de piratear contenidos audiovisuales y embolsarse 15 millones

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional juzga a partir del martes a varios presuntos miembros de una trama que habría obtenido 15 millones de euros con la venta ilegal de contenidos audiovisuales, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series, que conseguía pirateando la señal de numerosas plataformas de pago.

Se sentarán en el banquillo por la presunta comisión de delitos de organización criminal, contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales. La Fiscalía solicita en su escrito de acusación la condena más alta para el presunto líder de la organización (22 años y medio de cárcel), mientras que para los otros cuatro acusados pide penas de entre 8 años y medio y 16 años y medio de prisión.

JUICIO ASESINATO

A juicio dos acusados de asesinar a tiros a un hombre en una reyerta entre clanes

Madrid (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del martes a dos hombres -padre e hijo- acusados de asesinar a otro a tiros en Madrid en julio de 2023, durante una reyerta entre clanes familiares de etnia gitana, en el que también se les acusa de haber disparado a otras cuatro personas.

Los acusados son un padre, P.M.M. y su hijo, J.P.M.A, ambos en prisión provisional y a los que se acusa de disparar desde la ventanas de su piso del distrito de Carabanchel a un grupo de cinco personas de etnia gitana que acudieron a un descampado frente a su vivienda para conversar con el padre sobre incidentes recientes entre ambas familias, uno ocurrido esa misma tarde en el centro comercial Parquesur de Leganés.

JUICIO HOMICIDIO

Piden 15 años a dos acusados de causar un accidente mortal durante un pique en la M-30

Madrid (EFE).- Un jurado popular juzga este martes a dos acusados que se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno por matar a otro conductor en un accidente provocado por un pique entre ambos en la M-30 cuando iban drogados, durante casi 4 kilómetros y llegando a alcanzar casi 180 kilómetros por hora.

En su escrito, el fiscal considera a F.M.S., español, culpable de un delito de conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y otro de lesiones y a R.M.F., de la misma nacionalidad, responsable de un delito de conducción bajo la influencia de las drogas, otro de conducción temeraria, homicidio, lesiones y contra la seguridad vial por conducir sin permiso. Los dos acusados tienen antecedentes penales.

VITO QUILES

Vito Quiles declara como querellado por difundir datos de la exministra Beatriz Corredor

Madrid (EFE).- Una jueza de Madrid toma declaración este martes a Vito Quiles como querellado por un presunto delito de revelación de secretos al difundir en redes sociales el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica y exministra, Beatriz Corredor, tras el apagón del 28 de abril de 2025.

La titular del juzgado de instrucción número 23 de Madrid, Sonia Agudo, ha citado para este martes al agitador como consecuencia de la citada querella, que Beatriz Corredor ya ratificó ante el juzgado y en la que pide investigar si Quiles incurrió en revelación de secretos al difundir imágenes de su casa y hacer llamamientos para que realizasen "escraches".

PREMIO AENA

Hablan los cinco finalistas del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana

Barcelona (EFE).- Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Samantha Schweblin y Enrique Vila-Matas, los cinco finalistas del primer premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros a una obra ya publicada, ofrecen una rueda de prensa el día previo al fallo del jurado.

Mañana miércoles se conocerá en una gala en Barcelona el nombre del ganador de esta primera edición del premio, que reconocerá obras originales de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas al castellano y publicadas en 2025.

TIEMPO PRIMAVERA

Llega una borrasca que traerá lluvias, aunque seguirá el calor: más de 30 grados en el sur

Madrid (EFE).- La semana arranca con tiempo estable, pero la llegada de una borrasca atlántica a la península dejará a partir de hoy martes lluvias en puntos del oeste y sur, aunque en general continuará el calor, con valores altos para la época de forma extensa, incluso más de 30 grados en puntos de la mitad sur.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que la entrada de una masa de aire frío dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental, con acumulados importantes al oeste del Sistema Central y de la cordillera Cantábrica, así como en el oeste de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura.

EFE

fp