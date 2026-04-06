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Gerard: "No hay que lapidarse por un partido"

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Girona, 6 abr (EFE).- El capitán del Villarreal, Gerard Moreno, ha admitido tras la derrota de este lunes en Girona (1-0) que el equipo no ha hecho "un buen partido", pero ha reivindicado que "no hay que lapidarse" por un encuentro malo.

"Somos los primeros que sabemos que no hemos hecho un buen partido, pero no quita méritos a la temporada que estamos haciendo", ha afirmado Gerard en DAZN.

Gerard ha reconocido que el Villarreal se ha visto "superado" en la primera mitad porque el Girona ha hundido "mucho" al equipo y ha llegado mucho al área de Luiz Júnior y también ha lamentado la mala suerte del autogol de Pau Navarro.

"En la segunda hemos intentado reaccionar, pero no ha podido ser. Seguimos terceros. No hay que perder eso de vista. Hemos perdido una oportunidad de sacar ventaja, pero quedan ocho partidos y estamos luchando otra vez para estar en Champions", ha destacado.

El capitán 'groguet' también ha asegurado que el equipo quiere "volver a la senda de la victoria fuera de nuestro estadio", después de tres desplazamientos sin ganar. EFE

asm/jl

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