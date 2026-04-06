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Génova cree que el acuerdo en Extremadura se logrará "en breve" si Vox quiere

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Madrid, 6 abr (EFE).- El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha dicho este lunes que el partido de Alberto Núñez Feijóo está convencido de que "en breve" se conseguirá un acuerdo de Gobierno en Extremadura, siempre y cuándo Vox quiera.

"Tendrá que preguntarle a Vox también cuándo él quiere que se conforme el Gobierno, pero yo creo que lo que es importante es que se forme cuanto antes, porque si no entramos en un bloqueo y eso no es bueno", ha apuntado en una rueda de prensa.

El vicesecretario popular ha dicho que en el PP se ha visto "toda la predisposición" desde que arrancaron las negociaciones y que está seguro de que el acuerdo llegará "en breve".

Bravo se ha referido a la carta a la militancia de Vox enviada hace unos días por el Secretario General de la formación, Ignacio Garriga, en la que acusa a la dirección del PP de "atacar" a Vox y ser un "clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría".

Ha apuntado que esta carta tiene "algún parecido" con lo que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cuando tenía problemas internos" y ha insistido en que el PP no tiene que entrar "en los problemas de los demás".

Fuentes de Génova insisten en que no van a entrar al trapo con las polémicas que surjan desde Bambú, sobre todo en un momento en el que las encuestas muestran que Vox se está estancando y está pagando el retraso de su decisión de entrar en Gobiernos.

Vox, reiteran, no les ha expresado que haya ningún escollo para llegar a un acuerdo. Es por ello que siguen siendo optimistas de que se cierre pronto y no haya una repetición electoral que no beneficiaría a ninguna de las dos formaciones, señalan. EFE

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