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Gandia (Valencia) decreta tres días de luto por la muerte del poeta y escritor Josep Piera

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Gandia (Valencia), 6 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Gandia (Valencia) ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del poeta y escritor Josep Piera, hijo predilecto de la ciudad y "una de las voces más destacadas de la literatura valenciana contemporánea".

La decisión ha sido adoptada este lunes, festivo en la Comunitat Valenciana, en una junta de portavoces municipal extraordinaria presidida por el alcalde, José Manuel Prieto, de manera que el luto oficial se inicia hoy lunes y se prolongará tres días.

Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media hasta en señal de respeto y recuerdo, ha informado el Ayuntamiento, que también ha decretado la suspensión de todos los actos organizados por el consistorio durante estas jornadas.

Además, como muestra de reconocimiento institucional y para facilitar que la ciudadanía pueda rendir homenaje a Piera, ha organizado una despedida cívica que tendrá lugar este martes, 7 de abril, en Palacio Ducal de los Borja, de 18 a 20 horas, donde todas las personas que lo deseen podrán dar su último adiós al escritor y firmar en el libro de condolencias.

El Ayuntamiento ha trasladado su "profundo pesar" por la pérdida de Josep Piera, así como sus condolencias a familiares, amigos y al conjunto de la comunidad cultural.

Finalizada la reunión de la junta de portavoces, el alcalde ha incidido que Piera ha sido "uno de nuestros poetas más destacados y universales, probablemente el escritor más importante en nuestra lengua".

"Es un día muy triste para la ciudad de Gandia y para todas las personas que lo conocieron y admiraron. Igual que lo homenajeamos en vida, estaremos a la altura en su despedida para que todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen puedan despedirse de Pep y decirle adiós", ha afirmado. EFE

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