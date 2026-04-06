Espana agencias

España hace todo lo posible en Cuba: "¿Qué más podemos hacer?, por sí sola no puede"

Guardar

Madrid, 6 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España está ya prestando ayuda humanitaria a Cuba, posicionándose en contra del bloqueo de EE.UU. y analizando con otros países "intentar hacer algo" conjuntamente:"¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo".

Pero España, ha dicho en una entrevista en TVE ante la grave situación energética de la isla y el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, puede hacer dos cosas y las está haciendo: una es dejar clara su posición y otra sumar a otros países en esta idea, lo que "toma cierto tiempo" como se ha visto -según Albares- en Gaza, Ucrania, Groenlandia o Irán: "España es el que al final lidera esas posiciones".

Tras recordar que nuestro país ha sido el primero del mundo en movilizar ayuda humanitaria a Cuba (en dos paquetes por valor de más de 1,3 millones de euros), se ha comprometido a enviar tantos paquetes de ayuda "como sea necesario".

La situación en la isla se ha deteriorado los últimos meses por una grave crisis energética, que empeoró con la operación militar estadounidense de primeros de año de EE.UU. en Venezuela, principal proveedor de petróleo de la Cuba, y la amenaza de Washington de imponer aranceles adicionales a los países que suministren crudo al país caribeño.

Albares ha vuelto a reclamar que se rompa el bloqueo a Cuba y que sea sólo el pueblo cubano el que pueda decidir su futuro, en alusión a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el país caribeño. EFE

Últimas Noticias

El coste de las comuniones sube un 21 % en 2026 hasta los 6.800 euros de media

Infobae

El líder de IU, ante el inicio del juicio sobre 'Kitchen': "Ese PP es el mismo que el de Feijóo de hoy"

El líder de IU, ante el inicio del juicio sobre 'Kitchen': "Ese PP es el mismo que el de Feijóo de hoy"

El puzzle de Arbeloa

Infobae

El franco-argelino Nori Benhalima, nuevo jugador del Ángel Ximénez

Infobae

El argentino Guido Rodríguez marcó su primer doblete en LaLiga ante el Celta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria