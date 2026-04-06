España hace todo lo posible en Cuba: "¿Qué más podemos hacer?, por sí sola no puede"

Madrid, 6 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España está ya prestando ayuda humanitaria a Cuba, posicionándose en contra del bloqueo de EE.UU. y analizando con otros países "intentar hacer algo" conjuntamente:"¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo".

Pero España, ha dicho en una entrevista en TVE ante la grave situación energética de la isla y el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, puede hacer dos cosas y las está haciendo: una es dejar clara su posición y otra sumar a otros países en esta idea, lo que "toma cierto tiempo" como se ha visto -según Albares- en Gaza, Ucrania, Groenlandia o Irán: "España es el que al final lidera esas posiciones".

Tras recordar que nuestro país ha sido el primero del mundo en movilizar ayuda humanitaria a Cuba (en dos paquetes por valor de más de 1,3 millones de euros), se ha comprometido a enviar tantos paquetes de ayuda "como sea necesario".

La situación en la isla se ha deteriorado los últimos meses por una grave crisis energética, que empeoró con la operación militar estadounidense de primeros de año de EE.UU. en Venezuela, principal proveedor de petróleo de la Cuba, y la amenaza de Washington de imponer aranceles adicionales a los países que suministren crudo al país caribeño.

Albares ha vuelto a reclamar que se rompa el bloqueo a Cuba y que sea sólo el pueblo cubano el que pueda decidir su futuro, en alusión a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el país caribeño. EFE