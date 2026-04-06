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España disputará el 28 de agosto en Zaragoza un duelo clasificatorio para el Mundial 2027

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Zaragoza, 6 abr (EFE).- Zaragoza acogerá el 28 de agosto uno de los encuentros oficiales en las que la selección española de baloncesto masculina disputará su pase al Mundial de 2027, mientras que el combinado femenino competirá en la ciudad el 29 y el 30 de agosto un torneo triangular con las selecciones de China y Mali, antes de su cita mundialista que comenzará en septiembre.

Así lo han anunciado este lunes en una rueda de prensa la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, José Miguel Sierra, y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar.

Estos tres días en los que la ciudad vivirá una "fiesta del deporte", como ha destacado Chueca, los comenzará el encuentro oficial para la clasificación al Mundial de Catar de 2027, que la selección masculina disputará en el pabellón Príncipe Felipe el 28 de agosto.

El combinado nacional todavía no conoce cuál será su rival, ya que dependerá de la clasificación final de la primera fase del grupo B, formado por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía.

En el caso de la selección femenina, jugará en Zaragoza un torneo triangular con los equipos de China y Mali el 29 y el 30 de agosto, antes de partir a Berlín para pelear por el Mundial que se celebrará en la capital alemana entre el 4 y el 13 de septiembre.

Chueca ha agradecido al Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) que haya ofrecido su pabellón municipal para acoger uno de los encuentros del triangular, el que enfrentará a China contra Mali el 28 de agosto.

"Es para Zaragoza un lujo volver a tener a las selecciones y poder presenciar el mejor básquet de nuestro país", ha subrayado la alcaldesa.

La presidenta de la federación ha asegurado que la selección femenina llegará "con toda la ilusión del mundo" a este torneo previo al mundial.

Y ha observado que España combinará en el equipo a jugadoras jóvenes con otras más maduras, con nombres como lo de las integrantes del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz o Helena Pueyo.

"Estamos en un momento ilusionante con las dos selecciones", ha asegurado Aguilar, quien también ha indicado que Zaragoza es una ciudad "talismán", en la que "se respira baloncesto".

La última vez que la selección española masculina jugó en la capital aragonesa fue en febrero de 2024, en un duelo ante Letonia clasificatorio para el Eurobasket.

Y la última visita de la selección femenina se produjo en 2019, en un torneo cuadrangular con Italia, Bélgica y Rusia, que sirvió de preparación para el Eurobasket de ese mismo año, en el que España se proclamó campeona. EFE

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