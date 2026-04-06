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El Valencia quiere hacerse fuerte en el 'top 4' a costa de la última bala del Armani Milán

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València, 6 abr (EFE).- El Valencia Basket recibe este martes en el Roig Arena al Armani Milán, en la trigésimo sexta jornada de la Euroliga, en busca de un triunfo que le permita asentarse entre los cuatro primeros, los equipos que tendrán ventaja de pista en cuartos de final, y lo deberá lograr ante un rival sin margen de error.

Tras su victoria de la pasada jornada en la cancha del Virtus Bolonia, el equipo de Pedro Martínez es cuarto con 22 victorias, las mismas que el Real Madrid, que es tercero, y una menos que el Olympiacos y el Fenerbahce, primero y segundo, respectivamente. Por debajo el Hapoel Tel Aviv, con un partido menos, tiene 21 triunfos, los mismos que el Zalgiris.

Esos seis equipos se clasificarían de manera directa para los cuartos de final de acabar así la fase regular mientras que los que ocuparan los puestos del séptimo al décimo disputarían el 'play in' por las últimas dos plazas. Ahora mismo, serían el Panathinaikos, el Barcelona, ambos con 20 victorias, el Estrella Roja y el Mónaco, con 19 los dos.

El Armani Milán, con 17 pero con el Dubai y el Maccabi Tel Aviv por delante, debe ganar en el Roig Arena y esperar una carambola, pero si el equipo que ahora dirige Giusepe Poeta cae en València se quedará sin opciones a falta de dos jornadas por disputarse.

El conjunto italiano afronta este encuentro tras una dolorosa derrota en la última jornada en la cancha de un París Basketball que no se jugaba ya nada. Ese tropiezo puede pesar en el ánimo del rival del Valencia.

El conjunto 'taronja' afronta este encuentro tras haber logrado el domingo una sólida victoria en la Liga Endesa ante un peleón Río Breogán, al que dominó con su capacidad de anotación y cuyos intentos de cambiar el guión abortó con minutos puntuales de una defensa muy agresiva sobre las líneas de pase.

Para este partido el Valencia mantendrá las bajas de los exteriores Sergio de Larrea, lesionado en una rodilla, y de Xabi López-Arostegui, con problemas musculares, y su técnico deberá hacer por tanto un único descarte.

En el encuentro que ambos equipos disputaron en Italia en la primera vuelta, el Valencia se impuso por 100-103 en un igualado encuentro que decantó de su lado un triple de Jean Montero a falta de 43 segundos. El dominicano fue el mejor de un equipo que sufrió para contener a Leandro Bolmaro.

El exterior argentino se mantiene como una de las referencias de su equipo junto con Armoni Brooks, Zach Leday, Josh Nesbo o Shavon Shields.

El encuentro supondrá el primer regreso al Roig Arena del ala-pívot estadounidense Nate Sestina, que la pasada campaña y en el inicio de este militó en el Valencia pero que perdió protagonismo en el juego de Pedro Martínez y aceptó la propuesta del Milán con el curso ya empezado. Tampoco en su nuevo equipo ha tenido ese papel, en parte por una lesión muscular que sufrió al poco de llegar y de la que acaba de recuperarse. EFE

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