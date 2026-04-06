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El rey Juan Carlos I llega a Cascais (Portugal) tras asistir en Sevilla a los toros

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Madrid, 6 abr (EFE).- El rey emérito Juan Carlos I ha llegado a primeras horas de la tarde de este lunes a Cascais (Portugal) procedente de Sevilla tras asistir el domingo a una corrida de toros en La Maestranza, según ha informado RTVE.

Juan Carlos I, que ha pernoctado en Sevilla, ha descendido del avión, un charter privado de alquiler, cerca de las 13:30 horas (hora española) en el aeropuerto portugués donde le esperaba un coche, según las imágenes captadas por TVE.

El rey emérito, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, asistió el domingo a la reaparición del torero Morante de la Puebla, en una corrida en la que completaban cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda y en la que se sentó en el palco de la Real Maestranza de Caballería, de la que fue Hermano Mayor.

Juan Carlos I, que reside en Abu Dhabi desde 2020, no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. El rey emérito tenía intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), pero el conflicto en Oriente Medio se lo impidió. EFE

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