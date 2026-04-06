El Real Madrid, tres partidos para decidir su destino en la Euroliga

Madrid, 6 abr (EFE).- El Real Madrid visita al Olympiacos en el primero de los tres partidos que le faltan para concluir la fase regular de la Euroliga, cuyo desenlace para él se mueve en un amplio rango de posibilidades que van desde acabar cómo líder si es capaz de sellar todos ellos con victoria hasta caer a los puestos de 'play in'.

No lo tendrán sencillo los hombres de Sergio Scariolo, terceros, en los duelos que les quedan ya que el Olympiacos es actualmente el primer clasificado, el Fenerbahce el segundo y el Estrella Roja estará peleando por meterse en 'playoffs'. Complica todo el hecho de jugar dos de esos enfrentamientos, el de Grecia y el de Turquía, lejos de su feudo, pues el equipo ha perdido en cinco de sus seis últimas salidas en la competición.

Además, en este caso, no se le han dado especialmente bien los desplazamientos más recientes al Pabellón de la Paz y la Amistad, pues perdió en los tres del pasado curso, incluidos los dos en 'playoffs' que resultaron determinantes para acabar despidiéndose de disputar la Final a Cuatro de Abu Dabi.

"Entiendo que hay, por parte sobre todo de los que estaban, quizá un punto extra de motivación por lo del año pasado, pero yo creo que un partido como este no la necesita. Es un partido del máximo nivel al que te puedes enfrentar. No ha habido un solo día en el que haya tenido la sensación de que hayamos salido de aquí yendo a jugar un partido fuera de casa sin estar mentalizados, preparados y capacitados para jugar la gran mayoría del mismo como hay que jugar fuera de casa", señaló en la rueda de prensa previa Sergio Scariolo.

"Es un partido de máxima dificultad, de los que gusta jugar. Los jugadores seguramente estarán como siempre, no recuerdo un partido en el que hemos salido fuera de casa y no hemos estado preparados. Pensamos en jugar el mejor partido mañana, conociendo nuestras fortalezas que nos permiten poder ir a cualquier campo y mirar en los ojos a cualquier rival respetando la fortaleza del contrario, que en este momento está en el puesto número uno de la Euroliga", añadió.

Pese a los mejorables números a domicilio en Europa, el italiano se mostró "extremadamente contento de cómo el equipo está jugando fuera de casa" aunque no "de haber perdido cinco partidos entre uno y dos puntos; que a veces es casualidad, a veces llamada arbitral, a veces es un error defensivo u ofensivo, a veces los dos minutos anteriores podías haber hecho algo más para que no se resolviera en la última posesión...".

"Está la parte de la competición real en la cancha, que es la de los jugadores, donde tienes que poner la comunicación, la concentración, la atención y la determinación necesaria para poder jugar esos finales de partido donde no hay un mando a distancia. Esos son momentos donde los jugadores más concentrados, más valientes, a veces los más expertos, saben y tienen que sacar su capacidad para jugarlos", agregó.

Scariolo definió el choque como de "extrema dificultad" y destacó que los helenos "llevan tiempo jugando juntos la mayoría de los jugadores, con el mismo entrenador: "Juega muy bien a baloncesto, tiene grandes individualidades pero también sentido de equipo. El objetivo es ir a jugar exactamente con la misma actitud, preparación y personalidad que hemos tenido durante todos los partidos fuera de casa en los últimos meses; pero obviamente si se genera un final igualado, ser más acertados", dijo.

Asimismo confirmó que el estadounidense Trey Lyles "va a viajar" y "va a poder ayudar un poco al equipo" y celebró las pocas lesiones: "Lo valoro mucho y eso desde luego no es casualidad. No recuerdo una temporada en un equipo mío en el que ha habido tan pocas lesiones musculares con los jugadores que han tenido a la vez el reparto de minutos bueno para poder mantenerse dentro del equipo. Todo esto, con la contribución decisiva de los fisios, de los médicos, de los preparadores. Eso nos permite de poder estar físicamente en el momento adecuado, en la condición adecuada". EFE