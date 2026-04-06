El puzzle de Arbeloa

Juan José Lahuerta

Madrid, 6 abr (EFE).- El Real Madrid se enfrentará al Bayern Múnich con muchas dudas en su alineación, con jugadores indispensables en un pasado reciente sin mucho ritmo competitivo que podrían volver para retocar un once consolidado en el viaje exitoso entre el Celta y el Atlético.

La derrota ante el Mallorca (2-1) rompió ese inercia ganadora. La ausencia por sanción de Valverde y el descanso de Vinícius y Pitarch rompieron ese bloque y el Real Madrid cayó. Ahora, Arbeloa tiene sobre la mesa muchas cartas que debe colocar bien para avanzar hacia las semifinales de la Liga de Campeones.

El lateral derecho es un constante debate en el Real Madrid esta temporada. Por un lado, la veteranía de Carvajal y su mayor solidez defensiva pero mermado por su grave lesión en una rodilla. Por el otro, la debilidad atrás de Alexander Arnold que contrasta con su fortaleza atacante. Por ese costado caerán Bischof y Luis Díaz, ambos en un momento de forma excepcional. Arbeloa deberá decidir entre dos piezas que serán clave para tapar la banda izquierda del conjutno bávaro.

Militao, como dijo Arbeloa, es, en plena forma, uno de los mejores centrales del mundo. Reapareció después de 24 encuentros oficiales ausente en Mallorca. Jugó un rato en la segunda parte y firmó con un cabezazo excepcional el único tanto del Real Madrid. Sin embargo, aún no tiene ritmo competitivo tras una grave lesión muscular. El Bayern puede ser un equipo demasiado potente para devolver a la titularidad a un hombre, que, en caso de entrar en el once, comprometería a Huijsen o Rüdiger. Asencio, parece totalmente descartado para ocupar uno de los dos lugares del centro de la defensa.

Mendy apura para recuperarse de una lesión. Una de tantas a lo largo de su carrera en el Real Madrid. El lateral izquierdo francés juega poco, deja su sello y desaparece. Es casi una constante ene l Real Madrid. En su último regreso, el equipo de Arbeloa encontró estabilidad defensiva en Vigo y en la ida ante el Manchester City. Después volvió a lesionarse y ahora está entre algodones. Fran García y Carreras no acaban de convencer y, curiosamente, parte de la afición blanca desean el regreso de un jugador casi inédito.

Dentro de ese centro del campo que funcionó en marzo y que se recita de memoria -Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Güler-, sobra uno si Arbeloa quiere dar entrada a Bellingham en el once. En Mallorca se tocó ese bloque y el equipo se vino abajo. El jugador inglés, sin duda, es uno de los mayores valores del Real Madrid, pero sale de una lesión y de jugar apenas dos ratos en Mallorca y frente el Atlético. Arbeloa tendrá que decidir qué hacer con el británico y el eslabón más débil, el último en llegar, es Pitarch.

El regreso de Mbappé, salvo sorpresa, devolverá a Brahim Díaz al banquillo. Las rotaciones en Mallorca le salvaron de sentarse junto a los suplentes (descansó Vinícius y Brahim se mantuvo en la alineación), pero cumplidos esos descansos y con el regreso de Vinícius al once y la recuperación total de Mbappé, Brahim es el principal candidato a decir adiós a unas titularidades que han dado bastantes alegrías al Real Madrid. EFE