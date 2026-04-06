El PSOE insiste en que se investigue de nuevo a Cospedal en el caso Kitchen

San Fernando de Henares (Madrid), 6 abr (EFE).- El PSOE ha pedido al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Kitchen anular el juicio para investigar unos audios intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo que cree que implicarían a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la trama de espionaje al extesorero Luis Bárcenas, en la que ya estuvo imputada.

Este partido, que ejerce la acusación popular, ha propuesto en el turno de cuestiones previas que se reabra la instrucción del caso Kitchen para poder investigar estos audios que, según la letrada Gloria de Pascual, nunca se han tenido en cuenta porque en su día se incorporaron a otra pieza del caso Villarejo, la número 34, y cuando se le levantó el secreto se pudo comprobar que "nunca" fueron analizados.

El PSOE ha hecho referencia a tres audios denominados MD Cospedal, que muestran que la relación entre la ex secretaria general del PP y Villarejo era continuada, pero también a otro audio de esta dirigente publicado en 2025 por RAC1, que a su juicio implicaría en la operación al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

De hecho, según ha recordado la letrada, el PSOE reclamó a finales del pasado año al juzgado que instruye la totalidad del caso Tándem o Villarejo en la Audiencia Nacional, que se imputara a Cospedal a la luz de dichos audios tras haberla sacado del procedimiento, donde estuvo imputada junto a su exmarido el empresario Ignacio López del Hierro.

Además de presentar un incidente de nulidad y de pedir que la instrucción del caso se reinicie para investigar la "conexión política", el PSOE ha pedido incluir al PP en el procedimiento como partícipe a título lucrativo o, subsidiariamente, como responsable civil porque considera que fue el "beneficiario último" de la trama porque su interés en paralizar el caso Gürtel era "obvio".

EL PSOE se ha referido además otros tres audios referidos al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, acusado en esta causa, y ha denunciado que todavía hay archivos del excomisario Villarejo sin desencriptar.

Tras citar jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el PSOE ha advertido de que "sorprenderá" si el tribunal no ordene una investigación más amplia acerca de "quién estaba detrás y daba las órdenes y cómo se pagaba".

En esta causa, el PSOE pide 47 años y 10 meses de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, 38 años y 3 meses de cárcel para el que fuera el segundo de Interior, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y la misma pena para Villarejo.

Al contrario que el PSOE, en la primera jornada de este juicio la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la acusación particular que ejerce Luis Bárcenas y su familia, y la acusación popular del partido Podemos han declinado presentar cuestiones previas.

Junto al exministro del Interior, su ex número dos y Villarejo se sientan en el banquillo otros siete acusados por una presunta operación parapolicial que entre 2013 y 2015 se habría dirigido presuntamente a sustraer documentos comprometedores para el PP al extesorero de este partido Luis Bárcenas, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP. EFE