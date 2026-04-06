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El presidente de Forestalia reconoce una reunión con Santos Cerdán, pero niega negocios con él y con Servinabar

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El presidente ejecutivo y fundador de la empresa Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido este lunes desde el Senado que se reunió una vez con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a través del administrador de Servinabar, Antxon Alonso, aunque ha precisado que no hizo negocios ni con el exdirigente socialista ni con la empresa Servinabar.

Así se ha expresado el presidente de Forestalia durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ante las preguntas de la portavoz de UPN sobre su relación con Santos Cerdán.

En este contexto, Fernando Samper sí que ha reconocido una reunión con Santos Cerdán a través de Antxón Alonso, en la que estaban presentes ambos, pero ha negado que tenga algún negocio tanto con él como con la empresa Servinabar.

Y es que el presidente de Forestalia se ha acogido a su derecho a no responder preguntas sobre asuntos que están bajo secreto, aunque sí que ha precisado que conoce a la exvicepresidenta Teresa Ribera por los medios, pero nunca ha estado con ella.

Samper ha aclarado al inicio de su interrogatorio que una parte del objeto de este foro afecta a sus diligencias previas, que son secretas, por lo que evitará responder a estas cuestiones.

"Hasta el momento, y como bien comprenderán, el que habla no tiene intención alguna de cometer un delito de revelación de secretos y entiendo que sus señorías tampoco (...) Pero entenderá sus señorías que sin haber declarado ante el juez no me corresponde hablar ante ustedes", ha proclamado Samper.

ESTUVO EN MONCLOA CON AAGESEN

Cuestionado también sobre si se reunió en alguna ocasión con la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, cuando ésta todavía ocupaba el cargo de ministra, Samper ha respondido que "no", si bien ha precisado que sí mantuvo un encuentro con la actual dirigente del Ministerio, Sara Aagesen.

"Solamente estuvimos con Sara Aagesen, vi al presidente (Pedro Sánchez) a través de un cristal", ha trasladado a la portavoz 'popular', detallando que el encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa porque desde el Ministerio tenían "inquietud" por saber cómo desde Forestalia se iba a desarrollar el tema de los aerogeneradores.

En este sentido, ha detallado que a dicha reunión también acudió el secretario de Estado - director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, además de algún director de Energía. "Hicieron una auditoría, mandamos todo lo que habíamos hecho con estas empresas", ha explicado Samper.

NO CONOCE A ÁBALOS NI A KOLDO, PERO SÍ A JOSÉ BONO

Ante las diferentes preguntas de los grupos, el presidente de Forestalia ha querido dejar claro en varias ocasiones que no conoce ni tiene nada que ver con el exministro José Luis Ábalos ni con su exasesor Koldo García Izaguirre.

A quien sí conoce es al exministro y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, del que ha dicho que ha estado con él, han hablado "muchas cosas", pero que "todavía" no le ha pedido ningún favor.

En cualquier caso, ante las diversas preguntas sobre Koldo y Ábalos, el presidente de Forestalia ha insistido en que está bajo diligencias previas por un préstamo de 17 de millones, quejándose de "que no tiene nada que ver" con algunas de las cuestiones que le han formulado los grupos.

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