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El PP sigue negociando con Vox pero llama a conformar los gobiernos "cuanto antes" para no entrar "en un bloqueo"

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El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que el PP sigue negociando con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León pero ha llamado a conformar los gobiernos de estas comunidades "cuanto antes" para no entrar "en un bloqueo".

En rueda de prensa desde 'Génova', Bravo se ha mostrado "seguro" de que esas negociaciones acabarán dando sus frutos porque "lo importante es dar respuesta a los ciudadanos", que, por ejemplo, en Extremadura han apoyado al PP con un 43% de los votos.

"Creo que la voluntad clara de los extremeños es que María Guardiola sea su presidenta, y cuanto antes se conforme un Gobierno, antes se podrá empezar a elaborar los presupuestos y a trabajar", ha defendido.

El dirigente 'popular' ha puesto de relieve "toda la predisposición y todo el trabajo" de su partido para alcanzar un acuerdo que confía en que "se conseguirá" porque se trata de medidas que "más o menos todo el mundo comparte".

Entre ellas la necesidad de bajar impuestos y de reducir las trabas administrativas y burocráticas, la conveniencia de eliminar el gasto "superfluo" y la 'obligatoriedad' de respetar a las instituciones. "El volver a la normalidad, eliminar esos muros y que vuelva a haber posibilidad de hablar, eso es lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa y creo que en breve se conseguirán esos acuerdos", ha insistido.

SIMILITUD DE CARTAS DE SÁNCHEZ Y ABASCAL

Preguntado en concreto sobre si cree que esta semana pueda haber algún avance significativo, Bravo ha respondido que el primer escenario es Extremadura, donde "lo lógico", ha reiterado, es que Guardiola sea presidenta, si bien ha sugerido que habrá que preguntar a Vox cuándo quiere que se conforme ese Gobierno.

Y cuestionado por la carta que Vox ha dirigido a su militancia acusando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "atacarle" con "insidias", Bravo ha visto "algún parecido" entre esta misiva y la que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cuando tenía problemas internos", en la cual "echaba la culpa" a todo el mundo de lo que le ocurría.

Aunque el portavoz 'popular' cree que el PP no debe entrar "en los problemas de los demás", sí ha insistido en que es "necesario" conformar ya los gobiernos para trabajar "cuanto antes". "Si ya el Gobierno de Sánchez no hace nada, por lo menos que las comunidades desde su ámbito puedan tomar las medidas necesarias para compensar a los españoles", ha concluido

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