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El PP asegura que llegará hasta el final de los rescates de Air Europa y Plus Ultra

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Madrid, 6 abr (EFE).- El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que su partido llegará "hasta el final" en los casos de los rescates que hizo el Gobierno de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra, ya que, a su juicio, "se ha utilizado dinero de los españoles en beneficio de causas políticas".

Bravo ha advertido, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección, de que el PP pedirá explicaciones al Ejecutivo en el Senado por el "cóctel completo de corrupción, donde se mezclan Ábalos, Montero, Zapatero y su amigo al que la aerolínea pagó durante cinco años".

El dirigente del PP se ha referido así a recientes informaciones publicadas, entre ellas, las conversaciones de whatsapp entre José Luis Ábalos y Pedro Saura sobre el rescate de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra cuando eran ministro de Transportes y secretario de Estado, respectivamente.

Tras señalar que la comisión de investigación sobre la Sepi en el Senado "complementará" a la comisión del caso Koldo, Bravo ha recordado que este martes comienza el juicio por el llamado "caso mascarillas" y ha subrayado que esta será una "semana marcada por juicios por la corrupción socialista y citaciones en comisiones de investigación".EFE

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