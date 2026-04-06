El paro cayó en marzo en 14 comunidades, más en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana

Madrid, 6 abr (EFE).- El paro descendió en marzo en 14 comunidades, más en Andalucía (8.836), Cataluña (3.777) y Comunidad Valenciana (2.467), mientras que subió en Canarias (843), Madrid (342) y País Vasco (279).

Según los datos que ha hecho públicos este lune el Ministerio de Trabajo, el número total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 22.934 hasta situarse en los 2.419.712 personas.

Tras las tres comunidades que lideraron el descenso del paro se situaron Castilla y León (1.673), Galicia (1.388), Extremadura (1.264), Castilla-La Mancha (1.081), Murcia (945), Baleares (821), Asturias (807), Aragón (512), Cantabria (507), Navarra (151) y La Rioja (61).

Por el contrario, el desempleo subió en tres comunidades: Canarias (843), Madrid (342) y País Vasco (279), además de en la ciudad de Melilla (27). En Ceuta descendió, por su parte, en 35 personas.

En cuanto a las provincias, el paro registrado se redujo en 42 de ellas, encabezadas por Cádiz (2.352), Sevilla (1.939) y Málaga (1.863), y aumentó en las 10 provincias restantes, entre ellas Santa Cruz de Tenerife (514), Madrid (342) y Las Palmas (329).

Por lo que se refiere a las afiliaciones a la Seguridad Social de marzo, el mercado laboral sumó 80.274 más respecto al mes anterior, según los datos que ha hecho públicos también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de desempleados y los datos de descenso o aumento en marzo:

CCAA TOTAL DESEMPLEADOS MARZO

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ANDALUCIA 579.638 -8.836

ARAGON 49.862 -512

ASTURIAS 51.435 -807

BALEARES 26.518 -821

CANARIAS 146.499 843

CANTABRIA 28.877 -507

C.-LA MANCHA 119.512 -1.081

C. Y LEON 103.045 -1.673

CATALUÑA 323.476 -3.777

C. VALENCIANA 288.162 -2.467

EXTREMADURA 65.210 -1.264

GALICIA 114.670 -1.388

MADRID 282.625 342

MURCIA 74.369 -945

NAVARRA 29.736 -151

PAIS VASCO 107.173 179

LA RIOJA 12.441 -61

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CEUTA 8.877 -35

MELILLA 7.587 27

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TOTAL 2.419.712 -22.934

EFE

eaa/ros