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El Open Menorca ATP Challenger 100 refuerza su alcance con retransmisiones internacionales

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(Información remitida por la entidad que la firma:)

" Eurosport, Tennis Channel, HBO, Teledeporte y RTVE Play emitirán los partidos destacados del viernes y sábado, así como la final del domingo desde el Club Tenis Ciutadella

El II Open Menorca ATP Challenger 100 encara su fase decisiva con una amplia cobertura televisiva y digital que permitirá seguir los encuentros más destacados del cuadro final individual en diferentes mercados internacionales.

Tras un inicio de torneo condicionado por el viento, que obligó a suspender dos jornadas, la competición ha logrado recuperar su ritmo y alcanza su tramo final con una programación que garantiza visibilidad global.

El viernes 3 de abril, a partir de las 11:00 horas (CEST), dos de los partidos más relevantes de la jornada serán retransmitidos en diferido por Eurosport, ademásde emitirse en directo a través de Tennis Channel, HBO, HBO Max, Teledeporte y RTVE.

La misma cobertura de Tennis Channel, HBO, HBO Max, Teledeporte, RTVE Play y Eurosport (single match on Delay) se repetirá el sábado 4 de abril. También desde las 12:00 horas (CEST), con otros dos de los encuentros destacados del cuadro final individual, en una jornada clave para definir el acceso a las rondas finales.

La culminación del torneo llegará el domingo 5 de abril, con la final individual programada a las 12:00 horas (CEST), que contará con retransmisión en Eurosport 2, además de Tennis Channel, HBO, HBO Max, Teledeporte y RTVE Play.

De este modo, el Open Menorca ATP Challenger 100 consolida su posicionamiento dentro del ATP Challenger Tour, reforzando su proyección internacional y acercando el tenis de alto nivel al público a través de múltiples plataformas.

El Open Menorca ATP Challenger 100 cuenta con el patrocinio principal del Consell Insular de Menorca y la esponsorización del AETIB, sigue consolidándose como un torneo repleto de emoción y talento emergente.

NOTA: Evento organizado con el patrocinio principal del Consell de Menorca y el apoyo de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears.

Contacto

Nombre contacto: Ludy Ferro

Descripción contacto: Open Menorca

Teléfono de contacto: 629484916

Imágenes

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Pie de foto: Live Streaming

Autor: Open Menorca"

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