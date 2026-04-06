El máximo goleador de ASOBAL sigue sin renovar con el Ademar

León, 6 abr (EFE).- La renovación del máximo goleador de la Liga ASOBAL, el extremo del Ademar Gonzalo Pérez Arce, sigue estancada y dilatándose en el tiempo, aunque todas las partes, club, entrenador y el propio jugador coincidan en estar dispuestos a la continuidad del jugador leonés en la disciplina del equipo de su tierra.

"Mi ilusión y mi deseo es quedarme, siempre lo he dicho, pero quedan detalles por cerrarse y espero que la resolución, por el bien de las dos partes, sea inminente", señaló a EFE el extremo zurdo, que alcanzó la internacionalidad absoluta en su anterior etapa en el conjunto ademarista.

Por su parte, el técnico, Luis Puertas, tras el empate ante el Bada Huesca (33-33), con Gonzalo Pérez en una nueva exhibición personal con 14 dianas -su mejor registro en la Liga ASOBAL- trasladó su deseo de contar con un jugador que siempre ha considerado "desequilibrante y ningún entrenador del mundo le gustaría perder a un jugador como él, que marca diferencias", señaló a EFE.

Puertas añadió que su posición "ya la sabe el club", dijo, y solo espera que este tema pendiente no altere la normalidad dentro de la plantilla que se enfrenta al tramo final de la temporada en la que se jugará sus opciones, tanto en la liga, como en la Copa del Rey, para lograr el objetivo de volver a disputar competición europea.

"Espero que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes y exista buena predisposición para lograrlo después de mes y media hablando sobre este tema y con ello poder cerrar posibles especulaciones", sentenció.EFE

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