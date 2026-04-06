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El juez Calama atribuye a financiador de Alvise fraude de 88 millones de IRPF y patrimonio

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Madrid, 6 abr (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que ya investiga por una estafa piramidal.

En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4, José Luis Calama, amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

El empresario y sus colaboradores habrían estafado entre enero de 2023 y septiembre de 2024 algo más de 185 millones de euros a 3.062 inversores, muchos de ellos reunidos en la Plataforma de Afectados Madeira Invest Club a la que representa el bufete Aranguez Abogados.

Asimismo, el magistrado se ha inhibido en la investigación de un presunto fraude fiscal del IRPF cuyo importe ronda el millón de euros, que investigará un juzgado madrileño.

En su auto de procesamiento, Calama incluía los delitos masa de estafa y organización criminal, al tiempo que abrió una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales; ahora, amplía dicho procesamiento al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024.

Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional".

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia,Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)".

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 %, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión. EFE

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