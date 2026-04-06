El guardameta iraní del Ademar León abandona temporalmente la competición

Fernando Pérez Soto

León, 6 abr (EFE).- El conflicto bélico que se vive entre Irán y Estados Unidos, junto con Israel, está marcando el presente y también el futuro del Abanca Ademar, al afectar a algún jugador de la actual plantilla y a otro que pudiera integrarla de cara a la próxima temporada.

Con anterioridad al duelo autonómico en la pista del Viveros Herol BM Nava, el conjunto leonés confirmó la baja temporal -sin un periodo determinado- del guardameta internacional iraní, Saeid Barkhordari, por la difícil situación que vive su familia en el país asiático.

Tanto el propio club, como desde el cuerpo técnico que dirige Luis Puertas han transmitido "todo el apoyo" al veterano guardameta de Isfahan, afectado desde el punto de vista psicológico por esta circunstancia bélica que afecta a sus seres queridos, con lo que se optó por alejarle de la actividad tanto de los entrenamientos como de la competición.

Barkhordari realiza una preparación física individualizada y, tan solo en momentos puntuales, según reconoció el técnico leonés, se incorpora a las sesiones con el grupo, pero nunca con su presencia en la pista.

Esta baja indefinida ha llevado al Abanca Ademar a tener que formar pareja en la portería con dos jóvenes guardametas: el internacional absoluto, Álvaro Pérez, que acompañaba habitualmente en el marco a Barkhordari y el también internacional, pero en categoría júnior, Marcos García Peñacoba.

Pero si el presente ademarista está viéndose condicionado por la situación bélica en Irán, también el futuro y la programación prevista para la temporada 2026/27, ya que existía un acuerdo prácticamente cerrado para el regreso del pivote internacional estadounidense Andrew Donlin.

El capitán del Ejército del Aire estadounidense ya militó en las filas del Ademar, gracias a la mediación del extécnico Manolo Cadenas que, junto a la colaboración de la Federación de balonmano de este país, que será anfitrión de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, buscaron un acuerdo para la presencia del jugador en la liga española (2019-2021) con el fin de mejorar su nivel de juego.

La experiencia fue más que satisfactoria e incluso el club leonés buscó ampliar la vinculación, encontrándose entonces con el inconveniente de sus obligaciones militares que le hicieron volver a su país para militar en el San Francisco CalHeat y el California Eagles.

La segunda etapa de Donlin en León estaba encarrilada, pero en estos momentos se encuentra en un compás de espera hasta que se vea como evolucionan los acontecimientos en este conflicto bélico.

De hecho, la vuelta del "Capitán América" -como se le conocía popularmente en la capital leonesa- había cerrado la posición de pivote en el Abanca Ademar de cara a la próxima campaña con la renovación de Alberto Martín y la continuidad del brasileño Rodrigo Benites.

La incertidumbre sobre el fichaje de Drew Donlin ha llevado al conjunto ademarista a plantearse también la renovación del pivote asturiano Rubén Rozada, con el fin de garantizarse una tripleta de garantías en la posición. EFE

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