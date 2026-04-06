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El gol en propia puerta de Pau Navarro cierra la jornada 30

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Madrid, 6 abr (EFE).- El defensa del Villarreal Pau Navarro marcó en propia meta en la derrota de su equipo contra el Girona (1-0), después de desviar hacia la portería defendida por su compañero Luiz Junior un centro al área de Arnau.

En lo más alto de la tabla de goleadores, Vedat Muriqi (19 goles), delantero del Mallorca, se acerca a Kylian Mbappé (23), del Real Madrid, después de que su equipo se impusiera al club blanco gracias precisamente a un gol del kosovar. El francés lleva siete jornadas sin ver puerta, si bien en cuatro de ellas no jugó.

A falta de ocho jornadas, conservan todavía una diferencia considerable con el resto de los competidores por la cima. Ante Budimir (15), de Osasuna, desempata con Lamine Yamal (14), del Barcelona, después de sumar un tanto de penalti contra el Alavés y que el joven culé no pudiera marcar contra el Atlético.

-- Clasificación tras 30 jornadas:

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 19 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca)

- Con 15 goles: Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 14 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 12 goles: Ferran Torres y Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Oyarzabal (4p) (Real Sociedad).

- Con 11 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Vinícius (BRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 10 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); De Frutos (Rayo Vallecano).

- Con 9 goles: Vanat (UKR) (2p) (Girona); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO) y Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Toni Martínez (Alavés); Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 7 goles: Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Jutglá (Celta); André Silva (POR) (1p) (Elche); Espí (Levante); Viñas (1p) (Oviedo); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 6 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Fornals (Betis); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad).

- Con 5 goles: Robert Navarro (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ez Abde (MAR) (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Buchanan (CAN) (Villarreal); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Samú Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Djibril Sow (SUI) (Sevilla); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Ruibal (Betis); , Swedberg (SUE) e Iago Aspas (2p) (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral y Satriano (URU) (Getafe); Ounahi (MAR) (Girona); Ilyas Chaira (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo, Fede Valverde (URU); Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Oskarsson (ISL) y Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Sancet (2p) (Athletic); Almada (ARG), Nico González (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU); Bakambu (CGO) (Betis); Hugo Álvarez (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Stuani (URU) (2p) (Girona); Losada (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Reina (MAR) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Barrenetxea (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Berenguer, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Lookman (NIG) , Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Joel Roca y Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Pablo Torre y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), 'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Sucic (CRO) y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p), Guido Rodríguez (ARG) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Barrios y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Bellerín y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Marc Aguado, Tete Morente y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Chavarría, Nteka (ANG) y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Jon Martín, Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Oso, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona). EFE

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