El franco-argelino Nori Benhalima, nuevo jugador del Ángel Ximénez

Córdoba, 6 abr (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil ha cerrado la incorporación del lateral izquierdo franco-argelino Nori Benhalima, jugador de 27 años que llega para suplir la grave lesión de rodilla del caboverdiano Leandro Semedo y ayudar al equipo en su decisiva lucha por la permanencia en la Liga Nexus Energía Asobal.

El primera línea, de 1,90 metros de altura, recala en el conjunto cordobés procedente del Al-Sulaibikhait de Kuwait, club que se ha visto obligado a cesar su actividad recientemente debido al conflicto bélico que afecta a la región.

Antes de su periplo asiático, el nuevo refuerzo del cuadro andaluz compitió en el Póvoa AC de Portugal y desarrolló gran parte de su trayectoria formativa y profesional en Francia, defendiendo las elásticas de clubes de primer nivel como el Saint-Raphael, el Chambéry, el Toulouse o el Nancy.

El jugador ya se encuentra en Puente Genil y la dirección deportiva confía en su rápida adaptación, avalado por sus buenas referencias tanto en labores defensivas como en la aportación ofensiva, destacando además que ya coincidió en el pasado con integrantes del vestuario actual como el guardameta César Almeida.

En sus primeras declaraciones facilitadas por la entidad andaluza, Benhalima ha expresado su ilusión por unirse al proyecto y conocer a la afición, mostrándose esperanzado en lograr los objetivos colectivos y disfrutar ganando partidos en este tramo final de la temporada. EFE

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