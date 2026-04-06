El dueño de Forestalia asume vínculos con el socio de Cerdán pero niega pago de comisiones

Madrid, 6 abr (EFE).- El presidente y dueño de Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido este lunes en el Senado que tenía relación con Antxón Alonso, el socio del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, pero ha negado haber pagado comisiones a cambio de concesiones o informes favorables para su empresa.

“Alonso me defendía los proyectos”, ha reconocido Samper en la comisión Koldo del Senado. Sin embargo, no ha concretado cómo le pagaba, en su calidad de asesor, porque tal asunto, ha dicho, está bajo secreto del sumario que se investiga en la Audiencia Nacional.

Sí ha aclarado que no conoce a Koldo Izaguirre o a José Luis Ábalos. Y ha añadido que con él "Santos Cerdán no ha hecho ningún negocio”, como tampoco ha tenido relación alguna con la empresa del ex número tres socialista y Alonso, Servinabar.

Samper ha comparecido en la Comisión Koldo del Senado, que investiga posible tráfico de influencias y malversación en contratos de emergencia para la compra de mascarillas y, luego, otras decisiones en las cuales haya podido intermediar Koldo García Izaguirre y que afecten al sector público.

El socialista Ramón Morales ha lamentado que esta comisión es ya “un cajón de sastre”, aunque se originó para investigar los contratos en la pandemia.

“Nos preguntamos qué papel tiene en esta comisión el asunto Forestalia”, y ha lamentado que el PP haya convertido el Senado en "una sucursal" de su partido.

En respuesta al interrogatorio de varias diputadas Samper ha negado haber usado relaciones personales con funcionarios para lograr concesiones o informes medioambientales favorables para sus proyectos y, concretamente, ha negado que Alonso le facilitara contactos con el ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) Eugenio Domínguez.

A la pregunta de por qué el funcionario Eugenio Domínguez se asignaba siempre los proyectos de Forestalia, ha negado conocerle.

Por parte del PP, la diputada María del Rocío Dívar le ha preguntado por qué la Guardia Civil le imputa cohecho, entre otros delitos, en el marco de la expansión del sector de las renovables durante el mandato de la vicepresidenta Teresa Ribera.

El crecimiento de Forestalia es anterior al Gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido el compareciente.

La diputada popular ha señalado "un montón de irregularidades, un patrón en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y en el Ministerio de Transición Ecológica, una caja negra administrativa, una administración paralela y favorable de los procedimientos de su empresa". Pero él lo ha negado.

"¿Cómo explica que Domínguez, el funcionario que gestionaba sus asuntos, tuviera participaciones en sociedades vinculadas a su empresa?", le ha preguntado la diputada, que ha señalado esta participación como un modo de pagar favores.

Samper no ha contestado. Pero sí ha negado haber tenido relación con la ministra Teresa Ribera o con alguien de su gabinete, solo con Sara Aagesen (actual ministra para la Transición Ecológica) "en una cita en la Moncloa" de tipo técnico y centrada en el desarrollo de aerogeneradores destinados a Asia. EFE