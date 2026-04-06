El Baskonia recibirá mañana a puerta cerrada a un Maccabi en racha positiva

Vitoria, 06 abr (EFE).- El Buesa Arena volverá a cerrar sus puertas este martes en el partido de Euroliga del Kosner Baskonia ante el Maccabi de Tel-Aviv, como ya ocurrió contra el Hapoel hace 10 días, un equipo israelí que llega en racha tras haber ganado ocho de sus últimos nueve partidos de la competición europea.

Los vitorianos también llegan en uno de sus mejores momentos de la temporada a un encuentro al que no podrá entrar el público por razones de seguridad.

Los israelíes acumulan cuatro triunfos seguidos y ocho de los últimos nueve, lo que le ha permitido subir posiciones hasta acercarse a pelear por los puestos de ‘play-in’, del décimo al séptimo.

En el equipo vitoriano el base Marquis Nowell volverá a entrar en una convocatoria, algo necesario ya que el también base Kobi Simmons es seria duda tras sufrir un esguince el domingo en Manresa.

Podría reaparecer unos minutos Markus Howard, mientras que Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop siguen siendo bajas y Rodions Kurucs, ausente en los últimos partidos, continúa siendo seria duda para volver a vestirse de corto, en una nueva semana con dos jornadas europeas.

El juego interior vitoriano seguirá así muy corto, ya que el pívot Jesse Edwards no puede jugar en Euroliga.

Por el lado macabeo, no estarán disponibles Amit Ebo, Gur Lavy, TJ Leaf ni Iffe Lundberg.

El conjunto de Israel se ha convertido hasta la fecha en el equipo más anotador de la Euroliga sobre todo por su buen lanzamiento de tres puntos y las segundas opciones que les da el rebote ofensivo.

Una de las curiosidades es que se miden los dos equipos que más puntos reciben, así que se espera un duelo con mucha anotación. EFE

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