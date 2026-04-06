El Barça se la juega en la primera de las dos finales de la semana

Barcelona, 6 abr (EFE).- El Barça de Xavi Pascual, con las dudas de los checos Tomas Satoransky y Jan Vesely, se la juega este martes ante Panathinaikos (20:30h CET), con quien comparte balance en la Euroliga (20v-15d), para mantener sus opciones de al menos mantenerse en posiciones de 'play in'.

Será el primero de los dos duelos decisivos de la semana, ya que el viernes, los catalanes deberán viajar a Mónaco, un equipo que tiene solo una derrota más en la clasificación, en dos choques decisivos para la suerte europea de los catalanes, cuando solo quedan tres jornadas para que concluya la primera fase de la competición.

Frente a los griegos, Pascual está pendiente de la evolución de Satoransky, que no jugó en Zaragoza tras sufrir una indisposición en Kaunas, y también de Vesely, descartado en el último partido en la Liga Endesa por molestias físicas.

El partido ante el equipo de Ergin Ataman es una final. Una victoria del Barça les haría prácticamente asegurar una plaza de 'play in', entre las posiciones siete y diez al final de la Liga Regular, y mantener sus opciones de entrar directamente en los 'play offs', los seis primeros.

Aunque todo está muy apretado. El Barça tiene el mismo balance que Pantahinaikos, y una mínima ventaja sobre Estrella Roja y Mónaco (19-16). Por delante, Zalguiris y Hapoel tienen una victoria más.

Por eso, la diferencia de puntos en los enfrentamientos directos pueden ser determinantes y en la primera vuelta, el Barça ganó en Atenas por 96-103, por lo que una nueva victoria le daría una doble ventaja a los azulgranas: una victoria más y el 'basketaveraje'.

Con las bajas conocidas de Nico Laprovittola y Juan Núñez, que no jugarán en todo el curso, y la duda de Satoransky, Pascual se ha quedado con un solo director de juego: el argentino Juani Marcos, que ya asumió este papel en solitario ante el Zaragona.

"Necesitamos la gente del Palau, porque sabemos que tenemos dos partidos que son como dos finales y luchar con nuestra gente va a ser un plus extra para nosotros", dijo Marcos tras la victoria en Zaragoza.

En ese partido el más destacado fue Toko Shengelia, que afronta los dos próximos encuentros con "mucha positividad", pero "sin presión". "Lo importante es cómo nos acercamos a esos partidos, con la mente fría y siempre mirando hacia adelante", ha comentado.

Para Panathinaikos, la semana también es de máxima exigencia con dos visitas a España: Barcelona y Valencia. "Si no ganamos estos dos partidos, corremos el riesgo de quedarnos fuera de los 'play offs'. Esa es nuestra realidad", ha asegurado Ergin Ataman en declaraciones a SDNA.

Ataman ha calificado esos dos partidos como si de una "Final Four" se tratara. Los griegos podrán recuperar al escolta Jerian Grant para el encuentro ante los catalanes, mientras mantienen las bajas de Nikos Rogvavopoulos, Alexandros Samodurov y Vassilis Tolipoulos. EFE