El Abierto de Menorca reúne desde este martes a cuatro campeones del mundo

Mahón, 6 abr (EFE).- La quinta edición del Abierto de Menorca de ajedrez se disputará desde este martes hasta el domingo reunirá en los hoteles MarSense Paradise Club y Sagitario Princesa Playa de Son Xoriguer (Ciutadella) a 560 ajedrecistas, entre ellos seis de los mejores del mundo y cuatro campeones universales.

El actual campeón del mundo, el gran maestro indio Gukesh Dommaraju, será la gran estrella del Master Chess Menorca, que se disputa en paralelo.

Gukesh Dommarajun ya se proclamó vencedor de las dos primeras ediciones del Open Chess Menorca en 2021 y 2022 y vuelve ahora a la isla ya coronado como mejor jugador del mundo, tras imponerse al chino Ding Liren.

También competirán en Menorca los excampeones del mundo Ruslan Ponomariov y Leinier Domínguez, el campeón olímpico Pentala Harikrishna o el tres veces campeón del mundo por edades y top-25 mundial, Nihal Sarin.

La competición reparte más de 60.000 euros en premios en cada una de las competiciones, Open Chess y el Master Chess Menorca.EFE

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