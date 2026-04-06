Espana agencias

El Abierto de Menorca reúne desde este martes a cuatro campeones del mundo

Guardar

Mahón, 6 abr (EFE).- La quinta edición del Abierto de Menorca de ajedrez se disputará desde este martes hasta el domingo reunirá en los hoteles MarSense Paradise Club y Sagitario Princesa Playa de Son Xoriguer (Ciutadella) a 560 ajedrecistas, entre ellos seis de los mejores del mundo y cuatro campeones universales.

El actual campeón del mundo, el gran maestro indio Gukesh Dommaraju, será la gran estrella del Master Chess Menorca, que se disputa en paralelo.

Gukesh Dommarajun ya se proclamó vencedor de las dos primeras ediciones del Open Chess Menorca en 2021 y 2022 y vuelve ahora a la isla ya coronado como mejor jugador del mundo, tras imponerse al chino Ding Liren.

También competirán en Menorca los excampeones del mundo Ruslan Ponomariov y Leinier Domínguez, el campeón olímpico Pentala Harikrishna o el tres veces campeón del mundo por edades y top-25 mundial, Nihal Sarin.

La competición reparte más de 60.000 euros en premios en cada una de las competiciones, Open Chess y el Master Chess Menorca.EFE

1012179

Últimas Noticias

El 70 % del alumnado de FP realiza prácticas en empresas durante su formación

Infobae

La Abogacía del Estado pide dejar de ser considerada responsable civil en el caso Kitchen

Infobae

Sánchez transmite al primer ministro libanés el apoyo de España tras los ataques de Israel

Infobae

Rueda, sobre los juicios del caso Kitchen y Ábalos: "Si hay culpables, que caiga el peso de la ley sobre ambos"

Rueda, sobre los juicios del caso Kitchen y Ábalos: "Si hay culpables, que caiga el peso de la ley sobre ambos"

Abiertas diligencias contra el coordinador de Presidencia de Diputación de Sevilla por presunto acoso a una trabajadora

Abiertas diligencias contra el coordinador de Presidencia de Diputación de Sevilla por presunto acoso a una trabajadora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria