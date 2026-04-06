El 70 % del alumnado de FP realiza prácticas en empresas durante su formación

Madrid, 6 abr (EFE).- El 70 % del alumnado de Formación Profesional (FP) realiza prácticas en empresas durante su formación, con una duración media de 350 horas en los ciclos de grado Medio y de 400 horas en los de grado Superior, según el estudio realizado por Zona FP, organizadora del foro 'La Red Dual'.

El informe que analiza la evolución de la FP en los dos últimos cursos señala que en el curso 2023-2024, mas de 250.000 estudiantes cursaron enseñanzas de FP dual, un modelo actualmente obligatorio en el que se contemplan prácticas desde el primer año y cuya implantación está siendo progresiva en España.

La llegada de la FP dual presenta diferencias territoriales vinculadas al tejido empresarial y al grado de desarrollo del modelo, y mientras Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor número de centros y alumnados, las poblaciones con menor densidad aún tienen cifras muy reducidas.

"Esta distribución condiciona de forma directa el alcance y desarrollo de determinadas modalidades formativas, así como las oportunidades de prácticas y experiencias profesionales de los estudiantes", avisa el informe, que ve fundamental la implicación de la empresa: el 68 % de los centros encuestados la ven como positiva o muy positiva.

Recuerda la elevada empleabilidad, situada por encima del 80 % en algunos ciclos vinculados con la tecnología o la informática y pone como ejemplo Indra, que en 2025 contrató aproximadamente al 75 % de los alumnos que hicieron practicas en su empresa, además de que un tercio de la plantilla en España está formada por graduados de FP.

Los últimos datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señalan que el 74 % de los titulados trabaja a los cuatro años de finalizar los estudios.

Los centros que participan en La Red Dual inciden en que el 60 % de las contrataciones provienen de las pequeñas empresas y un 44 % de las medianas.

"La empleabilidad ya no depende únicamente del nivel de estudios alcanzados, sino de la adecuación entre los conocimientos adquiridos y las competencias técnicas y transversales demandadas por sectores estratégicos, como la industria, la tecnología o la logística", incide el análisis, que avisa de que "la falta de alineación entre formación y demanda se traduce en vacantes sin cubrir o en la elevada rotación en los primeros años de trayectoria profesional". EFE