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Detenido por agredir con un hacha a tres personas en Montefrío (Granada)

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Granada, 6 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Montefrío (Granada) a un hombre por agredir en plena calle con un hacha a tres vecinos del municipio, dos mujeres y un varón, que han resultado heridos.

Según han informado el instituto armado y el centro de emergencias 112, la agresión se ha producido en torno a las 11:00 horas en la vía pública y el presunto autor, que ya ha sido detenido, iba provisto de un hacha con la que atacó a las tres personas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios junto a un helicóptero, según el 112, que tiene constancia de dos mujeres heridas, una de ellas de mayor gravedad. Tras los hechos se ha activado el protocolo judicial. EFE

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