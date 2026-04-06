Desactivado el nivel 2 de emergencia en el fuego de Ponteareas con 400 hectáreas quemadas

Vigo, 6 abr (EFE).- La Xunta ha desactivado este lunes por la noche la situación 2 de emergencia en el incendio forestal que se declaró en el ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas y que ha afectado ya a 400 hectáreas.

La medida de prevención que ha quedado desactivada pasadas las 23:30 horas fue adoptada por la cercanía de las llamas al núcleo de O Galleiro, en la parroquia de Nespereira, en el ayuntamiento de Pazos de Borbén.

Según Medio Rural, el fuego comenzó a las 14:47 horas en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas.

Además de los municipios de Ponteareas y Pazos de Borbén, las llamas han afectado también al de Mos.

Para su extinción han sido movilizados hasta las 20 horas de este lunes diecinueve brigadas, trece agentes y cuatro técnicos, con ayuda de trece camiones motobomba y dos palas mecánicas, y el apoyo de una unidad técnica, cinco helicópteros y seis aviones.

El humo de este incendio, que afecta a Monte Galleiro, llegó a la zona del Aeropuerto de Vigo. EFE

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